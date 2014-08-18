nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Дети покажут велосипедистам, как правильно пересекать дорогу

18 августа 2014, 11:53
Юные велосипедисты сегодня, 18 августа, на площади Центральной проведут в Тюмени флешмоб «По переходу пешком!», дабы привлечь внимание горожан к проблеме пересечения проезжей части на велосипедах.
Сюжет
Дети

По замыслу флешмоба юные участники в светоотражающих жилетах и защитных шлемах составят на асфальте пешеходный переход из сделанных собственноручно слоганов «По переходу пешком!», а затем переведут по нему своих железных коней.

Как отмечают в Управлении ГИБДД по Тюменской области, пересечение улиц велосипедистами в Тюмени остается одной из наиболее актуальных проблем. Многие не любят спешиваться, как это предписано правилами дорожного движения, и предпочитают пересекать проезжую часть верхом на своем двухколесном транспорте. Это часто становится причиной дорожных аварий.

Сегодняшнее мероприятие по замыслу Госавтоинспекции должно призвать тюменцев обратить внимание на эту проблему. Флешмоб состоится в 16.15 у памятника Ленину напротив правительства Тюменской области.

#Новости#ПДД#Велосипеды#Флешмоб#УГИБДД по Тюменской области#Дети#Транспорт#Алексей#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25