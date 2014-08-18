Дети покажут велосипедистам, как правильно пересекать дорогу

Как отмечают в Управлении ГИБДД по Тюменской области, пересечение улиц велосипедистами в Тюмени остается одной из наиболее актуальных проблем. Многие не любят спешиваться, как это предписано правилами дорожного движения, и предпочитают пересекать проезжую часть верхом на своем двухколесном транспорте. Это часто становится причиной дорожных аварий.