Парней избили прямо на дороге. Никто не помог

Два молодых человека из «Мерседеса» подошли к неторопливому водителю ВАЗа и с матами сходу один ударил его в лицо прямо через окно. «В общем двое на него насели. Я достаю телефон и набираю 112 — тут уже открывается пассажирская дверь и морда третьего пялится на меня и говорит **** (слишком много мата, но смысл в том, что зачем и куда звонишь- прим.ред.). Я молчу и жду, когда возьмут трубу, там тишина. Он открывает мою дверь и бьет. Я уворачиваюсь и передвигаюсь к дальней двери, он обходит машину. В этот момент Игорь по рации орет: «Помогите, мы там-то и там-то». В этот момент злоумышленники передумывают продолжать, водителю ВАЗа прилетает еще удар, а машина несколько пинков, после чего хулиганы садятся в свое авто и уезжают.