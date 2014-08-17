Парней избили прямо на дороге. Никто не помог

«После «Керамы» на светофоре нам начали сигналить из «Мерседеса» сзади — нажали кнопку и не отпускали всю дорогу. Перед нами ехала учебная 40 км в час, а мы не парились и ехали за ней. Эти сзади обогнали нас после «Лозы» и подрезали — прямо вклинились. Игорь (водитель — прим.ред.) сигналит им, они останавливаются и врубают «аварийку». — рассказывает один из пострадавших Иван. Вместе с водителем они направлялись домой после трудового дня на автомобиле ВАЗ-14.
Два молодых человека из «Мерседеса» подошли к неторопливому водителю ВАЗа и с матами сходу один ударил его в лицо прямо через окно. «В общем двое на него насели. Я достаю телефон и набираю 112 — тут уже открывается пассажирская дверь и морда третьего пялится на меня и говорит **** (слишком много мата, но смысл в том, что зачем и куда звонишь- прим.ред.). Я молчу и жду, когда возьмут трубу, там тишина. Он открывает мою дверь и бьет. Я уворачиваюсь и передвигаюсь к дальней двери, он обходит машину. В этот момент Игорь по рации орет: «Помогите, мы там-то и там-то». В этот момент злоумышленники передумывают продолжать, водителю ВАЗа прилетает еще удар, а машина несколько пинков, после чего хулиганы садятся в свое авто и уезжают.
«Они были под чем-то, — считает Иван, — глаза дикие, но алкоголем сильно не пахло. Как я понимаю, им надо было во двор после „Лозы“. Они потом нас объезжали и после перед кольцом Федюнинского-Мельникайте, видать, воткнулись в кого-то — там было три аварии», — рассказал он.
«Мы два часа проторчали просто сидя в машине. Потом набрали сами ментов. поехали в отдел, и тут нам начали звонить и говорить что наша машина засветилась… В общем мы написали заявление, Игорь потерпевший, я свидетель», — рассказал Иван. По его словам, вывод неутешительный: вас могут бить на улице родного города, и никто из окружающих не придет на помощь.
«В отделе полиции № 7 зарегистрировано заявление по факту причинения побоев. В настоящее время материал находится в службе участковых уполномоченных. Потерпевший направлен на медицинскую экспертизу для установления степени тяжести причиненного вреда здоровью. В дальнейшем в установленные законом сроки будет по результатам принято соответствующее процессуальное решение», — подтвердили факт нападения в полиции.