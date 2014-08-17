Два десятка тюменских улиц избавят от бродячих псов

Сообщение по отлову может быть подано в вышеперечисленные организации в рабочее время в устной или письменной формах посредством телефонной, факсимильной связи, почтового отправления, на личном приеме или в электронном виде, сообщает департамент городского хозяйства администрации г. Тюмени.