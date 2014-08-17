Два десятка тюменских улиц избавят от бродячих псов

Бездомных псов отловят на улицах: Мелиораторов, С. Путилова, Ватутина, Республики, Жуковского, Игримской, Муравленко, Светлая, Ленинградская, К. Маркса, Щербакова, Сосьвинская, Эрвье, Вербная, Станционная, Монтажников, Судостроителей, проезд Воронинские горки.
С 16 августа 2014 года сообщения о необходимости отлова безнадзорных домашних животных или подбора падших домашних животных направляются в специализированную организацию по отлову, в управы административных округов администрации города Тюмени по местонахождению животного либо в справочную службу администрации города Тюмени.
Сообщение по отлову может быть подано в вышеперечисленные организации в рабочее время в устной или письменной формах посредством телефонной, факсимильной связи, почтового отправления, на личном приеме или в электронном виде, сообщает департамент городского хозяйства администрации г. Тюмени.
Сообщение в справочную службу может быть подано круглосуточно, в том числе в выходные и праздничные дни, посредством телефонной связи. Сведения о местонахождении, контактных телефонах управ административных округов администрации города Тюмени, специализированной организации по отлову, справочной службы администрации города Тюмени и адресе электронной почты:
— управа Восточного административного округа администрации города Тюмени, адрес: ул. 30 лет Победы, д. 95, корп. 2, каб. 208, телефон: (3452) 51-02-84, график работы: понедельник — четверг с 7.45 до 19.00, пятница — с 8.00 до 17.00;
— управа Калининского административного округа администрации города Тюмени, адрес: ул. Луначарского, д. 61, каб. 213, телефоны: (3452) 43-26-11, 43-26-35, график работы: понедельник — четверг с 7.45 до 19.00, пятница — с 8.00 до 17.00;
— управа Ленинского административного округа администрации города Тюмени, адрес: ул. Мельникайте, д. 74, каб. 301, телефон: (3452) 20-35-30, график работы: понедельник — четверг с 7.45 до 19.00, пятница — с 8.00 до 17.00;
— управа Центрального административного округа администрации города Тюмени, адрес: ул. Республики, д. 36, каб. 203, телефон: (3452) 64-20-38, график работы: понедельник — четверг с 7.45 до 19.00, пятница — с 8.00 до 17.00;
— МКУ «ЛесПаркХоз» (специализированная организация по отлову), адрес: ул. Кедровая, д. 133, телефон диспетчерской службы: 22-58-58, сайт: www.gav72.ru, график работы: понедельник — четверг с 8.00 до 17.00; пятница — с 8.00 до 16.00;
— справочная служба администрации города Тюмени, адрес: ул. Первомайская, д. 20, телефон: (3452) 45-15-20 или 051, график работы — круглосуточно, сайт администрации города Тюмени: www.tyumen-city.ru, электронная почта: [email protected]
Фото: http://smartnews.ru