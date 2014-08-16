Поселок Антипино на сутки остался без воды

Поселок Антипино сегодня, 16 августа, на сутки остался без холодной воды из-за аварийно-восстановительных работ. Подача воды была остановлена в 9 часов утра и должна возобновиться завтра утром в то же время.