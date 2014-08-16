Поселок Антипино на сутки остался без воды

Судя по списку на официальном сайте «Тюмень Водоканала», под отключение попали более сотни жилых частных и многоквартирных домов, а также административные здания.
Список многоквартирных домов:
Ул. Ленинградская, 8; ул. Буденного, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14; ул. Ивана Крылова (Водников): 1, 2, 2а, 2б, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 21б, 21г, 22, 24, 25, 26; ул. Александра Пушкина (Ленинградская), 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 9; ул. Буденного (Мира): 1; ул. Шебалдина (Молодежная): 7; ул. Антипинская (Садовая): 1; ул. Шебалдина: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11; ул. Изумрудная (Солнечная): 1, 1а, 2, 2б, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20; ул. Изумрудная (Солнечная), 27.
Список частных домов:
Ул. Рабочая; ул. Степная; ул. Высотная; ул. Битюкова; ул. Добрая (Полевая); ул. Благовещенский (Первомайский); ул. Антипинская (Садовая); ул. Антипинский (Садовый); ул. Битюкова (Северная); ул. Юности.