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За курение возле школы мужчина заплатил 7,5 тысяч

15 августа 2014, 12:35
Бердюжский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении Михаила Б. Он пытался дать взятку участковому, который привлек его к ответственности за курение на территории школы.
Сюжет
Тюмень

Согласно Федеральному закону «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» запрещается курение на территориях, предназначенных для оказания образовательных услуг. Участковый уполномоченный полиции, выйдя из здания органа внутренних дел, увидел курящего мужчину на территории школы. При этом рядом находилось много детей, посещающих летний пришкольный лагерь.

Участковый предложил курильщику пройти в отделение полиции для составления административного протокола — нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях. За его совершение предусмотрен штраф в размере от 500 до 1,5 тысячи рублей.

Михаил Б. попытался дать участковому взятку в размере 500 рублей, чтобы тот не составлял административный протокол. Однако противоправные действия мужчины были пресечены. Суд, рассмотрев дело, подверг Михаила Б. штрафу в размере 7,5 тысяч рублей. Об это пишет прокуратура Бердюжского района.

Для сведения: по ч.1 ст. 6.24 КоАП РФ Баранов был привлечен к штрафу в размере 500 рублей.

Фото: amusaid.3dn.ru

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