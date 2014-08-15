За курение возле школы мужчина заплатил 7,5 тысяч

Согласно Федеральному закону «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» запрещается курение на территориях, предназначенных для оказания образовательных услуг. Участковый уполномоченный полиции, выйдя из здания органа внутренних дел, увидел курящего мужчину на территории школы. При этом рядом находилось много детей, посещающих летний пришкольный лагерь.