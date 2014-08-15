Вопрос установки памятника Авиаторам рассмотрят в администрации

Напомним, в связи с основанием аэропорта Плеханово в 1934 году для обеспечения его работы начала развиваться и городская инфраструктура этого района. Решение задач функционирования аэропорта дало начало увеличению строительства жилья, школ, дошкольных учреждений. Весь район, в том числе и улицы Новая, Интернациональная, Амурская, по праву считается районом компактного проживания авиаторов и в настоящее время. В благоустройстве района и сквера Авиаторов активное участие принимали и авиаторы города Тюмени. Установка памятника будет являться напоминанием ветеранам о минувших трудовых годах, а у молодежи поднимать патриотические чувства и любовь к авиации, сообщает пресс-служба администрации города.