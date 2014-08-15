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Вопрос установки памятника Авиаторам рассмотрят в администрации

15 августа 2014, 16:42
В сквере Авиаторов, расположенном в створе улиц Интернациональная — Кремлевская — Куйбышева — Новая, будет установлен памятник «Авиаторам Тюменской области». Предложения и пожелания принимаются в администрации города.

На очередном заседании Координационного совета по выработке единой земельной и градостроительной политики и вопросам архитектурной деятельности города Тюмени будет рассматриваться вопрос об установке нового памятника. Цель его — увековечить заслуги ветеранов гражданской авиации Тюменской области, внесших большой вклад в развитие региона.

Напомним, в связи с основанием аэропорта Плеханово в 1934 году для обеспечения его работы начала развиваться и городская инфраструктура этого района. Решение задач функционирования аэропорта дало начало увеличению строительства жилья, школ, дошкольных учреждений. Весь район, в том числе и улицы Новая, Интернациональная, Амурская, по праву считается районом компактного проживания авиаторов и в настоящее время. В благоустройстве района и сквера Авиаторов активное участие принимали и авиаторы города Тюмени. Установка памятника будет являться напоминанием ветеранам о минувших трудовых годах, а у молодежи поднимать патриотические чувства и любовь к авиации, сообщает пресс-служба администрации города.

Инициатор предложения — Фонд поддержки ветеранов-авиаторов Западной Сибири.

#Новости#Памятники#Сквер Авиаторов#Женя#Общество
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