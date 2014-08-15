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В тюменском эфире стартует новое тв-шоу «Дело на миллион»

15 августа 2014, 09:42
В сентябре в Тюменской области выйдет новый телевизионный проект, главными героями которого станут реальные тюменские предприниматели. Название — «Дело на миллион». Сумма с шестью нулями, фигурирующая в названии программы — это символическое обозначение главного приза — возможности получить поддержку, которая может выражаться как в денежной, так и в другой форме.

Программа создана при поддержке департамента инвестиционной политики и поддержки предпринимательства Тюменской области.

В ходе программы предприниматели, нуждающиеся в поддержке, представляют свои бизнес-проекты на суд экспертной комиссии. В ее состав входят: представитель департамента инвестполитики и поддержки предпринимательства, уполномоченный по защите прав предпринимателей, руководители общественных бизнес-объединений, банкиры, авторитетные предприниматели. Члены экспертной комиссии разбирают бизнес план «по косточкам», задают вопросы и выносят решение о том, какие возможности есть для того, чтобы помочь данному конкретному предпринимателю и его проекту. В первых программах на суд членов экспертной комиссии, в состав которого вошла Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тюменской области были представлены несколько проектов — создание авто-кинотеатра под открытым небом в Ялуторовске, историко-культурный проект «Живые уроки», проект «Тюменский зоопарк» и др.

Приз проекта — возможность получить поддержку. В случае если претендент соответствует всем условиям, это может быть и государственная поддержка. В случае заинтересованности банка, эта поддержка может быть оказана кредитным учреждением. Однако есть и нематериальная выгода.

«Это возможность взглянуть на свой бизнес „со стороны“, выслушать объективную критику, получить консультации и сделать свои выводы. Кроме этого, программа транслируется на весь регион — а это порядка миллиона потенциальных покупателей и потребителей. Есть у этого проекта и глобальная цель — разбудить предпринимательскую инициативу, зарядить молодых людей бизнес-энергией, чтобы они не боялись открывать свое дело и быть в нем успешными», — комментирует председатель ТРО ООО «Деловая Россия», Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тюменской области Лариса Невидайло.

По задумке авторов проекта, параллельно с работой жюри — в соседнем павильоне — за процессом наблюдают и его комментируют общественные эксперты. Эта «группа поддержки» состоит из предпринимателей, каждый из которых имеет свой бизнес-опыт, исходя из которого он и дает оценку происходящему.

«Мы высказывали свою позицию абсолютно независимо, дали хороший содержательный посыл участникам программы. У каждого сидящего в студии есть собственный бизнес-опыт, нам есть чем поделиться. Была здоровая критика, были полезные советы, которые, надеюсь, будут правильно восприняты и использованы героями», — говорит сопредседатель ТРО ООО «Деловая Россия» и генеральный директор компании «Бизнес Капитал Групп» Мурат Нурпеисов.

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