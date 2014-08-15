В тюменском эфире стартует новое тв-шоу «Дело на миллион»

В ходе программы предприниматели, нуждающиеся в поддержке, представляют свои бизнес-проекты на суд экспертной комиссии. В ее состав входят: представитель департамента инвестполитики и поддержки предпринимательства, уполномоченный по защите прав предпринимателей, руководители общественных бизнес-объединений, банкиры, авторитетные предприниматели. Члены экспертной комиссии разбирают бизнес план «по косточкам», задают вопросы и выносят решение о том, какие возможности есть для того, чтобы помочь данному конкретному предпринимателю и его проекту. В первых программах на суд членов экспертной комиссии, в состав которого вошла Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тюменской области были представлены несколько проектов — создание авто-кинотеатра под открытым небом в Ялуторовске, историко-культурный проект «Живые уроки», проект «Тюменский зоопарк» и др.