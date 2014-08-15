У рыбаков Ямала появилось новое судно

Ранним утром 15 августа ямальского губернатора ждали в тюменском селе Антипино. Там для Дмитрия Кобылкина играла музыка, подготовили бутылку шампанского и «Полярную звезду».
Губернатора ЯНАО пригласили для участия в церемонии пуска на воду судна «Полярная звезда». Это первое судно морского типа, выпущенное в Тюменской области.
Оно соответствует всем международным стандартам и может заходить в любой иностранный порт. Ледокол способен преодолевать толщину льда в 90 сантиметров. Ему уже присвоили номер ассоциации судостроителей — IMO9748655, сообщает УралПолит. Ru.
«Контракт получили два года назад. Большое спасибо всему коллективу и нашим заказчикам. Такие суда нужны для Ямала. И мы хотим, чтобы наши суда приносили пользу», — отметил генеральный директор завода «Тюменьсудокомплект» Николай Брагин.
Дмитрий Кобылкин в своем ответном слове неожиданно заговорил о том, что главное — это задачи президента, и вспомнил о любимом проекте — порте Сабетта. «Для чего нам это нужно? Для рыбаков, для перевозки грузов. Мало кто думал, что в Тюменской области, совсем рядом, можно построить судно», — сказал губернатор ЯНАО.
Сразу после открытия ледокол отправился в первое плавание — тридцатиминутную прогулку по Туре. Скорость у него пока минимальная — не более 20 километров в час. «Пока он на обкатке», — объясняют технические специалисты.
Фото: http://www.nakanune.ru/