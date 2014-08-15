У рыбаков Ямала появилось новое судно

Дмитрий Кобылкин в своем ответном слове неожиданно заговорил о том, что главное — это задачи президента, и вспомнил о любимом проекте — порте Сабетта. «Для чего нам это нужно? Для рыбаков, для перевозки грузов. Мало кто думал, что в Тюменской области, совсем рядом, можно построить судно», — сказал губернатор ЯНАО.