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Таксовал, поэтому не мог оставаться без прав

15 августа 2014, 16:22
В Тюменском районе осужден водитель из Кургана, который, будучи лишенным водительских прав за езду в нетрезвом состоянии, купил себе поддельные права и продолжил управлять автомобилем.

Мировой судья вынес приговор по уголовному делу в отношении 39-летнего Дмитрия Зеленского. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа), сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Расследованием установлено, что в июне 2013 года Зеленский на 18 месяцев был лишен судом водительских прав за управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Однако Зеленский занимался частным извозом, и это мешало ему зарабатывать. Уже в декабре 2013 года за 20 тысяч рублей Зеленский приобрел себе поддельные права в городе Екатеринбурге.

В ночь на 12 апреля 2014 года на подъезде к Тюмени сотрудниками ДПС был остановлен автомобиль Toyota Corolla под управлением Зеленского. Они и выяснили, что он разъезжал по фальшивым водительским правам.

Суд назначил Дмитрию Зеленскому наказание в виде 160 часов бесплатных общественно полезных работ.

#Новости#Фальшивые документы#Водительское удостоверение#Транспорт#Olga#Общество
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