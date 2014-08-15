Таксовал, поэтому не мог оставаться без прав

Расследованием установлено, что в июне 2013 года Зеленский на 18 месяцев был лишен судом водительских прав за управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Однако Зеленский занимался частным извозом, и это мешало ему зарабатывать. Уже в декабре 2013 года за 20 тысяч рублей Зеленский приобрел себе поддельные права в городе Екатеринбурге.