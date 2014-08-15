Таксовал, поэтому не мог оставаться без прав

Мировой судья вынес приговор по уголовному делу в отношении 39-летнего Дмитрия Зеленского. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа), сообщает пресс-служба облпрокуратуры.
Расследованием установлено, что в июне 2013 года Зеленский на 18 месяцев был лишен судом водительских прав за управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Однако Зеленский занимался частным извозом, и это мешало ему зарабатывать. Уже в декабре 2013 года за 20 тысяч рублей Зеленский приобрел себе поддельные права в городе Екатеринбурге.
В ночь на 12 апреля 2014 года на подъезде к Тюмени сотрудниками ДПС был остановлен автомобиль Toyota Corolla под управлением Зеленского. Они и выяснили, что он разъезжал по фальшивым водительским правам.
Суд назначил Дмитрию Зеленскому наказание в виде 160 часов бесплатных общественно полезных работ.