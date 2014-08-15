Россияне оказались главными модниками среди туристов

На вопросы исследователей ответили более 12 тысяч человек из 12 стран: России, США, Великобритании, Франции, Германии, Испании, Италии, Голландии, Дании, Швеции, Норвегии и Финляндии.
Около 43 процентов россиян сообщили, что для них важен стиль одежды, которую они носят в отпуске. Большинство респондентов из Европы не разделяют такую точку зрения. Лишь 13 процентов шведов, 19 процентов французов и по 26 процентов итальянцев и англичан уделяют особое внимание тому, как они одеты во время отпуска.
Также участникам исследования было предложено ответить на вопрос, туристов из какой страны, по их мнению, следует считать самыми стильными. Треть респондентов из России указала на соотечественников. Однако подобная лояльность оказалась закономерностью: путешественники всех национальностей, кроме датчан и британцев, назвали туристов из своих стран самыми модными.
Второе место в этом рейтинге россияне отдали финнам (16 процентов голосов), третьими стали немцы (13 процентов), а вот итальянцы, которые традиционно считаются безукоризненно одетыми, попали на четвертую строчку с 10 процентами голосов. При этом хуже всех, по мнению россиян, одеты отдыхающие из Дании, Швеции, Великобритании и США.
Мнения иностранцев о российских туристах разделились. Наиболее критично настроенными оказались представители Старого Света, в особенности скандинавских стран: они назвали наряды наших путешественников самыми безвкусными. Зато каждый десятый из опрошенных немцев и британцев полагает, что россияне не безнадежны, в отличие от немодных, в их понимании, жителей Северной Европы.
Фото: fiesta.cdi24.ru