Россияне оказались главными модниками среди туристов

Около 43 процентов россиян сообщили, что для них важен стиль одежды, которую они носят в отпуске. Большинство респондентов из Европы не разделяют такую точку зрения. Лишь 13 процентов шведов, 19 процентов французов и по 26 процентов итальянцев и англичан уделяют особое внимание тому, как они одеты во время отпуска.