Полуторогодовалый малыш погиб, выпав из окна

Трагедия произошла утром 13 августа на улице Шишкова. По предварительным данным, многодетная мама готовила завтрак на кухне, пока дети спали. Ее полуторогодовалый сын лежал в комнате на диване, придвинутом к окну. Ребенок залез на подоконник и выпал из окна, которое, по словам матери, забыли закрыть с вечера. После падения мальчик был госпитализирован в областную больницу № 2, но, к сожалению, полученные травмы оказались несовместимы с жизнью и через несколько часов он скончался.