Полуторогодовалый малыш погиб, выпав из окна

В Тюмени полуторогодовалый ребенок выпал из окна с высоты пятого этажа и погиб. В отношении матери мальчика, которая забыла закрыть окно и не следила за безопасностью малыша, возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
Трагедия произошла утром 13 августа на улице Шишкова. По предварительным данным, многодетная мама готовила завтрак на кухне, пока дети спали. Ее полуторогодовалый сын лежал в комнате на диване, придвинутом к окну. Ребенок залез на подоконник и выпал из окна, которое, по словам матери, забыли закрыть с вечера. После падения мальчик был госпитализирован в областную больницу № 2, но, к сожалению, полученные травмы оказались несовместимы с жизнью и через несколько часов он скончался.
Как считают следователи, женщина не обеспечила безопасность ребенка.
«Следствие полагает, что гибель ребенка произошла ввиду небрежности подозреваемой, которая хотя и не предвидела возможности наступления общественно опасных последствий в результате своих действий, но при необходимой предусмотрительности должна и могла их предвидеть», — отмечает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Тюменской области.
Там призвали тюменцев не оставлять маленьких детей без присмотра в помещениях, где открыты окна и балконы, в том числе, оборудованные москитными сетками.