О росте цен на продукты можно сообщить по телефону «горячей линии»

Время работы с понедельника по четверг с 9 до 18 часов, по пятницам пятница с 9 до 16:45.
Антимонопольная служба призывает всех жителей области проявить свою активность и гражданскую позицию.
В случае выявления фактов резкого повышения цен на продовольственные товары, сообщите об этом по телефону «экстренной линии» 505–805, а также вы можете отправить обращение на официальный сайт «Обратная связь» «Написать в УФАС».
Обращения будут рассматриваться как информационные. Если Вы хотите получить официальный ответ, то просим написать нам в соответствии с порядком обращения.
Фото: dk.ru