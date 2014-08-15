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О росте цен на продукты можно сообщить по телефону «горячей линии»

15 августа 2014, 12:44
С сегодняшнего дня в Тюменском УФАС России начинает действовать экстренный телефон 8 (3452) 505–805 по вопросам повышения цен на продукты.
Сюжет
Тюмень

Время работы с понедельника по четверг с 9 до 18 часов, по пятницам пятница с 9 до 16:45.

Антимонопольная служба призывает всех жителей области проявить свою активность и гражданскую позицию.

В случае выявления фактов резкого повышения цен на продовольственные товары, сообщите об этом по телефону «экстренной линии» 505–805, а также вы можете отправить обращение на официальный сайт «Обратная связь» «Написать в УФАС».

Обращения будут рассматриваться как информационные. Если Вы хотите получить официальный ответ, то просим написать нам в соответствии с порядком обращения.

Фото: dk.ru

#Новости#Тюменское УФАС#Тюмень#Саша#Общество
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