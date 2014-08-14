«Вова, ты не прав»: Twitter Медведева взломали

Хакеры взломали русскоязычный аккаунт премьер-министра Дмитрия Медведева в сервисе микроблогов Twitter. Утром 14 августа неизвестные лица опубликовали несколько провокационных сообщений от лица Медведева.
Первая подозрительная запись появилась около 10 часов по московскому времени. «Ухожу в отставку. Стыдно за действия правительства. Простите» — говорилось в ней.
Через пару минут после этого хакеры разместили еще один твит, в котором премьер-министр якобы объявлял, что станет «свободным фотографом». Затем появилась еще одна запись, в которой от лица Медведева сообщалось, что его якобы заставили пересмотреть правила входа в общественные точки Wi-Fi.
В пресс-службе кабинета министров агентству ИТАР-ТАСС подтвердили информацию о взломе аккаунта, пишет «Лента. Ру».
«Twitter премьера взломали. Последние сообщения, размещенные в микроблоге, не соответствуют действительности», — подчеркнули в кабмине.