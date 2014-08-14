«Вова, ты не прав»: Twitter Медведева взломали

Через пару минут после этого хакеры разместили еще один твит, в котором премьер-министр якобы объявлял, что станет «свободным фотографом». Затем появилась еще одна запись, в которой от лица Медведева сообщалось, что его якобы заставили пересмотреть правила входа в общественные точки Wi-Fi.