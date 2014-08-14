Тюменская область отмечает 70-летие

Временно исполняющий обязанности губернатора региона Владимир Якушев поздравил всех жителей с 70-летием Тюменской области.
«Когда мы говорим об имидже нашего региона, то всегда вспоминаем времена создания топливно-энергетического комплекса. Поэтому такие личности, как советский геолог Рауль-Юрий Эрвье, государственный и общественный деятель Александр Протозанов, первооткрыватель нефти в Сибири Фарман Курбан оглы Салманов, всегда на слуху. Они сформировали новую Тюмень, сделали историю нашего региона», — сказал на пресс-конференции Владимир Якушев.
По словам главы региона, среди современников, которые создают сегодняшнюю историю Тюменского края, можно выделить президента и совладельца крупнейшей нефтяной компании России «Лукойл» Вагита Алекпеерова, генерального директора и совладельца нефтегазовой компании «Сургутнефтегаз» Владимира Богданова. «Эти люди начинали свою карьеру с помощников бурильщика и поднялись до таких вершин. Они достойны уважения, и при этом их имена характеризуют эпоху не только нашего региона, но и всего нефтегазового комплекса России», — отметил он.
Если говорить об агропромышленном комплексе, то тут важную роль сыграл бывший генеральный директор птицефабрики «Боровская» Александр Сазонов. За пятьдесят лет предприятие прошло разные этапы развития — 80-е годы, конец 90-х и нулевые, Сазонову удалось ее сохранить.
Сохранить свою компанию, а также поддерживать имидж на высоком уровне удалось генеральному директору ТДСК Николаю Щепелину. «Они не имеют ни одного обманутого дольщика, несмотря на пройденные кризисы. В компании очень много людей, которых смело можно назвать героями нашего региона. Такие же классные ребята работают в „Мостострой-11“, молодые многообещающие инженеры и сам руководитель Николай Руссу. Это список можно долго продолжать», — заметил Владимир Якушев. Он также добавил, что в сегодняшнюю эпоху не стоит забывать и об экс-главах автономных округов Юрии Неелове, Александре Филипенко и Сергее Собянине.
«Я хочу поздравить всех жителей, в том числе Ямала и Югры, с 70-летием Тюменской области, ведь в 1944 году это был единый край. Наша область прошла огромный путь становления, развивалась и продолжает это делать», — подытожил Владимир Якушев.