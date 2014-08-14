Тюменская область отмечает 70-летие

Сохранить свою компанию, а также поддерживать имидж на высоком уровне удалось генеральному директору ТДСК Николаю Щепелину. «Они не имеют ни одного обманутого дольщика, несмотря на пройденные кризисы. В компании очень много людей, которых смело можно назвать героями нашего региона. Такие же классные ребята работают в „Мостострой-11“, молодые многообещающие инженеры и сам руководитель Николай Руссу. Это список можно долго продолжать», — заметил Владимир Якушев. Он также добавил, что в сегодняшнюю эпоху не стоит забывать и об экс-главах автономных округов Юрии Неелове, Александре Филипенко и Сергее Собянине.