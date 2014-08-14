Спасатель вытащил из Туры тонущего человека

Сотрудник Тюменской областной службы экстренного реагирования Максим Степанов вытащил из Туры тонущего молодого человека. Парень долго пробыл в воде, сильно замерз и нахлебался воды, но его жизнь уже вне опасности.
Подробности сообщили в пресс-центре ТОСЭР.
13 августа матрос-спасатель Максим Степанов нес вахту на центральной спасательной станции в районе моста Челюскинцев. В первом часу ночи сотрудник ТОСЭР услышал через приоткрытое окно отдаленные крики. Он вышел на улицу и увидел, что работники с расположенной по соседству стройки взволнованно бегают по дамбе и размахивают руками. Максим заподозрил неладное, захватил фонарик, бросился к реке и вышел на воду на лодке.
С обеих сторон реки строители моста кричали и показывали пальцами на речную гладь. Стало понятно, что в воде кто-то есть, и этому человеку нужна помощь. Оценив обстановку, Максим Степанов спустился немного ниже по течению и в двух метрах от берега под мостом обнаружил в воде мужчину. Обессилевший молодой человек лет 30, видимо, уже смирился с тем, что погибнет и периодически уходил под воду, не особенно борясь за жизнь.
«Когда я его схватил, то он от неожиданности дернулся, точно не ожидал, что его кто-нибудь заметит и спасет», — рассказывает Максим.
Спасатель вытащил утопающего из воды в свою лодку. Как отмечают в ТОСЭР, пострадавший плыл, как минимум, от моста Влюбленных — это было видно по тому, что он сильно замерз.
«Пальцы рук молодого человека были скованны холодом, мышцы тела расслабились, и он принял так называемую форму зародыша — это когда ноги слегка согнуты в коленях, руки также согнуты и прижаты к груди. Спасенный молодой человек, не попадая зубом на зуб, шепотом что-то бормотал», — сообщает пресс-центр ТОСЭР.
Спасатель доставил молодого человека до берега, а там пострадавшего уже ждали врачи. Медики и очевидцы перенесли парня в машину скорой помощи, где его жизни уже ничего не угрожало.