Спасатель вытащил из Туры тонущего человека

С обеих сторон реки строители моста кричали и показывали пальцами на речную гладь. Стало понятно, что в воде кто-то есть, и этому человеку нужна помощь. Оценив обстановку, Максим Степанов спустился немного ниже по течению и в двух метрах от берега под мостом обнаружил в воде мужчину. Обессилевший молодой человек лет 30, видимо, уже смирился с тем, что погибнет и периодически уходил под воду, не особенно борясь за жизнь.