«С чего начинается родина»: тюменцы открыли фотоальбом на памятнике

— Да нет, тут скорее наоборот. Посмотрите на мальчика, в нем нет ничего мужественного, нет напряжения, свойственного детям, прошедшим войну. Он наивен. Когда я был ребенком, мне хотелось быть похожим на своих дедов. Так и этот мальчик, примеряя взрослую шинель, хочет походить на своего теперь уже прадеда. В этом метафора передачи из поколения в поколение того, что нужно оберегать, на чем строится наша российская идентичность.