«С чего начинается родина»: тюменцы открыли фотоальбом на памятнике

На торжественной церемонии, приуроченной к 70-летию Тюменской области, собрались официальные лица, в том числе глава городской администрации Александр Моор, а также члены ветеранских организаций города, байк-клуба «Сибирские ястребы», слушатели кадетских классов. Тем не менее больше всего было родственников погибших в различных войнах солдат: матери бойцов, погибших в Афганистане, Чечне, потомки солдат Великой Отечественной войны, а также сами ветераны. Именно они сыграли основную роль в церемонии, прикрепив фотографии своих героических предков к бронзовым рамкам для фотографий, обрамляющим фигуру мальчика во взрослой шинели.
Некоторые из предварительно заламинированных фотографий солдат не содержали имен, под другими была написана краткая биография. Одним из самых молодых воинов, пожалуй, был Герой России Раушан Абдуллин, уроженец деревни Нариманово Тюменского района. Он погиб во время Грузино-Осетинского конфликта в августе 2008 года, будучи в составе миротворческого контингента на территории Южной Осетии.
Автором монумента стал екатеринбургский скульптор, директор творческо-производственного объединения «Екатеринбургский художественный фонд» Сергей Титлинов.
Сергей Валентинович, было предположение, что мальчик, примеряющий мужское пальто, символизирует детей войны, которым пришлось слишком рано повзрослеть. Насколько это верно?
— Да нет, тут скорее наоборот. Посмотрите на мальчика, в нем нет ничего мужественного, нет напряжения, свойственного детям, прошедшим войну. Он наивен. Когда я был ребенком, мне хотелось быть похожим на своих дедов. Так и этот мальчик, примеряя взрослую шинель, хочет походить на своего теперь уже прадеда. В этом метафора передачи из поколения в поколение того, что нужно оберегать, на чем строится наша российская идентичность.
Сколько по времени заняла работа над монументом?
— Произведение я придумал в ноябре прошлого года, а решение о том, что памятник будет создаваться именно для Тюмени, было принято в апреле, когда губернатор Тюменской области и глава администрации города поддержали этот проект. Остальное время ушло на подготовку проекта. Памятник выполнен полностью из бронзы.
По замыслу автора «С чего начинается Родина» стал первым памятником живой воинской славы в стране. Однако подобные монументы могут быть установлены практически во всех городах России. Именно этот памятник «Екатеринбургский художественный фонд», к примеру, предлагал властям Екатеринбурга в мае этого года, предложив приурочить его установку к 70-летию победы в Великой Отечественной войне.