На Мельникайте столкнулись 3 автомобиля

Автомобиль Chevrolet на 88 километре автодороги Тюмень — Омск пересек сплошную линию разметки, выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с грузовой Scania, от удара фура съехала в кювет. В Chevrolet ехала семья с тремя детьми из Казанского района. Пострадали все пятеро: папа и двое детей, мальчик и девочка 11-ти и 14-ти лет, находятся в реанимации с травмами внутренних органов. Дети были экстренно прооперированы, сейчас угрозы их жизни нет. 12-летний мальчик получил перелом ноги и ушиб грудной клетки, у 34-летней женщины перелом ребер. Все пассажиры были пристегнуты ремнями безопасности, сообщает УГИБДД Тюменской области.
Трактор съехал в кювет и опрокинулся на улице Советской в селе Голышманово. Предварительно, 26-летний водитель был трезв, у 45-летнего пассажира в результате ДТП ушиб позвоночника. Обстоятельства выясняются.
В областном центре шесть дорожных аварий произошло по вине водителей. Два из них нарушили правила проезда перекрестков, один проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора, один нарушил правила перестроения, один — расположения на проезжей части.
ВАЗ-2114, KIA и Ford столкнулись на улице Мельникайте, 6 перед совмещенным мостом. Водитель «Лады» нарушил правила перестроения. 55-летний водитель этого автомобиля получил ушиб грудной клетки и перелом ноги, у 40-летней пассажирки ушиб головы и перелом голени.
В четвертом часу дня на перекрестке улиц Западносибирской и Казачьи Луга столкнулись Ford и Mitsubishi. Предварительно, водитель Mitsubishi попытался проехать перекресток на запрещающий сигнал светофора, в это время на перекрестке разворачивался Ford. 12-летний пассажир «Форда» получил ушиб грудной клетки, мальчик был пристегнут ремнем безопасности. Рядом с ним на заднем сиденье в детском автокресле ехал 4-летний брат, малыш не пострадал.
Ночью на улице Ленина, 2 мотоцикл Kawasaki въехал в препятствие и опрокинулся. Стаж водителя один год, он не смог выбрать безопасную скорость. У мотоциклиста черепно-мозговая травма и ссадины туловища.
На перекрестке улиц 50 лет ВЛКСМ и Максима Горького столкнулись «Лада» и Renault, причина аварии — нарушение очередности проезда, по предварительным данным, водителем «Лады». 24-летний молодой человек в результате столкновения получил травму головы.
Фото Госавтоинспекции Тюменской области