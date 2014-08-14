На Мельникайте столкнулись 3 автомобиля

Автомобиль Chevrolet на 88 километре автодороги Тюмень — Омск пересек сплошную линию разметки, выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с грузовой Scania, от удара фура съехала в кювет. В Chevrolet ехала семья с тремя детьми из Казанского района. Пострадали все пятеро: папа и двое детей, мальчик и девочка 11-ти и 14-ти лет, находятся в реанимации с травмами внутренних органов. Дети были экстренно прооперированы, сейчас угрозы их жизни нет. 12-летний мальчик получил перелом ноги и ушиб грудной клетки, у 34-летней женщины перелом ребер. Все пассажиры были пристегнуты ремнями безопасности, сообщает УГИБДД Тюменской области.