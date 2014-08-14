Мошенник из Азербайджана прятался в Тюмени

Мошенник из Азербайджана скрывался в Тюмени. В настоящее время 52-летний Хафиз Алыев задержан, материалы экстрадиционной проверки в его отношении направлены в Генеральную прокуратуру РФ.
«Правоохранительными органами Республики Азербайджан мужчина обвиняется в том, что промышлял на территории города Баку и Тартарского района мошенничеством. Так, в январе 2009 года он, пообещав женщине передать ей вырученные от продажи деньги, похитил у нее имущество стоимостью 700 манат — около 32 тысяч рублей. Уже в мае 2009 года Алыев обманул другую женщину. Он взял у нее в долг 3850 манат (около 180 тысяч рублей) и не вернул», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.
Всего с января 2009 года по ноябрь 2012 года Алыев обманул пятерых граждан Азербайджана, присвоив их имущество и деньги на общую сумму 27 900 манат (около 1,3 млн рублей).
Удалось установить, что мошенник находится в Тюмени. 4 августа в ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали Алыева. Иностранца по решению суда заключили под стражу. По Уголовному кодексу Республики Азербайджан ему грозит от 7 до 12 лет заключения.
Прокуратура Тюменской области провела в отношении Хафиза Алыева экстрадиционную проверку, материалы которой направила в Генеральную прокуратуру РФ для решения вопроса о его выдаче компетентным органам Азербайджана.