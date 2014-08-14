Мошенник из Азербайджана прятался в Тюмени

«Правоохранительными органами Республики Азербайджан мужчина обвиняется в том, что промышлял на территории города Баку и Тартарского района мошенничеством. Так, в январе 2009 года он, пообещав женщине передать ей вырученные от продажи деньги, похитил у нее имущество стоимостью 700 манат — около 32 тысяч рублей. Уже в мае 2009 года Алыев обманул другую женщину. Он взял у нее в долг 3850 манат (около 180 тысяч рублей) и не вернул», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.