Когда Монтажников откроют, автобусные полосы уже не уберут

«Мы отдавали себе отчет в том, что два „окна“ утром и вечером не решат этой проблемы. Для того чтобы электричка заработала в полную силу, нужно положить третий путь — это будет стоить 2,5 миллиарда рублей. Сейчас железная дорога готовит обоснование инвестиций, я думаю, что в ближайшее время мы встретимся и обсудим, что там будет. Но, как они говорят, в их инвестиционных программах таких денег нет, если делать этот проект, то делать за счет регионального бюджета. Но даже по этим двум „окнам“ мы видим, что это достаточно интересный проект, однозначно, спросом он будет пользоваться. Поэтому найдем ли мы деньги на это и в течение какого срока сможем реализовать его, будет понятно только после того, как мы обменяемся мнениями с железнодорожниками», — отметил исполняющий обязанности главы региона.