Когда Монтажников откроют, автобусные полосы уже не уберут

На сегодняшний день власти изучают отзывы населения относительно выделенных автобусных полос на улице Широтной. Как только откроется развязка на Монтажников, мнение людей утратит свою силу — полоса «А» в микрорайонах точно останется.
Об этом заявил на прошедшей вчера пресс-конференции врио губернатора Тюменской области Владимир Якушев.
«Необходимость выделенных полос назрела давно. Поэтому мы запустили их, чтобы посмотреть, как это отразится на нашем движении в тот период, пока не наступил сентябрь, посмотреть, как это будет работать. Узнать, где мы получим больше плюсов или минусов. Это своеобразный тестовый режим. Отмечу, что пока положительных откликов больше. Хотя те люди, которые ездят за рулем и которым всегда все не нравится, конечно, этим вопросом не очень довольны. Поэтому мы сейчас изучаем общественное мнение и окончательно примем решение, когда поймем как лучше.
Когда откроется транспортная развязка по Монтажников, выделенная полоса, однозначно, будет здесь — мы ничье мнение спрашивать не станем. Опираться на слова людей, которые привыкли ездить на автомобилях и дальше будут на них ездить, тоже не будем, потому что количество людей, которые передвигаются на автобусе, гораздо больше. Когда эту развязку запустят, выделенная полоса точно будет», — пояснил Владимир Владимирович.
«Мы отдавали себе отчет в том, что два „окна“ утром и вечером не решат этой проблемы. Для того чтобы электричка заработала в полную силу, нужно положить третий путь — это будет стоить 2,5 миллиарда рублей. Сейчас железная дорога готовит обоснование инвестиций, я думаю, что в ближайшее время мы встретимся и обсудим, что там будет. Но, как они говорят, в их инвестиционных программах таких денег нет, если делать этот проект, то делать за счет регионального бюджета. Но даже по этим двум „окнам“ мы видим, что это достаточно интересный проект, однозначно, спросом он будет пользоваться. Поэтому найдем ли мы деньги на это и в течение какого срока сможем реализовать его, будет понятно только после того, как мы обменяемся мнениями с железнодорожниками», — отметил исполняющий обязанности главы региона.