Гадюки покусали в Тюменской области 20 человек за лето

— Там находится загородный дом моих родителей. Муж как раз косил газон неподалеку, змея выскочила из травы и проползла по его ноге. Судя по всему, она нас сама напугалась. Заползла под лестницу на крыльце, мы ее оттуда выкурить не могли. В итоге сама уползла куда-то, — рассказала корреспонденту NashGorod.ru тюменка Ольга Фомичева. — Деревня находится недалеко от заказника, там живности много и рядом лес.