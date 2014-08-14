Гадюки покусали в Тюменской области 20 человек за лето

Визиты гадюк, к слову, на дачные и приусадебные участки не такое уж редкое явление. К примеру, в минувшее воскресенье ядовитая рептилия заползла на подворье в деревне Железный Перебор Тюменского района. К счастью, обошлось без эксцессов.
— Там находится загородный дом моих родителей. Муж как раз косил газон неподалеку, змея выскочила из травы и проползла по его ноге. Судя по всему, она нас сама напугалась. Заползла под лестницу на крыльце, мы ее оттуда выкурить не могли. В итоге сама уползла куда-то, — рассказала корреспонденту NashGorod.ru тюменка Ольга Фомичева. — Деревня находится недалеко от заказника, там живности много и рядом лес.
Как отмечают в пресс-службе ОКБ № 1, все случаи нападения происходили в засушливую погоду, в период дождей обращений по поводу укусов не было. В целом на территории региона ежегодно фиксируется от 25 до 30 случаев нападения змей.
Гадюка является единственной ядовитой змеей с ареалом обитания в Тюменской области. На границе с Казахстаном встречается также ее ближайший ядовитый родственник — щитомордник.
Симптомы от укуса гадюки — резкая боль, которая через несколько часов становится нестерпимой. Уже через несколько минут на месте развивается синюшность и отек, который в течение 1–2 дней распространяется на всю конечность, нередко переходящий на туловище. В тяжелых случаях может развиться некроз тканей и геморрагическое пропитывание в зоне введения яда.
Особенно опасен яд гадюки для маленьких детей, так как после укуса отек может распространиться почти на все туловище ребенка, вследствие чего механически сдавливаются жизненно-важные органы, кроме того, яд действует непосредственно на клетки сердечной мышцы и вызывает необратимые изменения. Также страдает свертывающая система крови и может развиться кровотечение.
Укусы гадюки могут иметь смертельные последствия, даже среди взрослых людей. В тяжелых случаях при укусе гадюки отмечаются изменения в свертывающей системе крови, мышце сердца, а также в печени, почках. Если змея укусила, то врачи настоятельно рекомендуют обработать место укуса дезинфицирующим средством, наложить чистую повязку и не двигать укушенной конечностью, чтобы предотвратить распространение яда.
«После самостоятельного оказания первой помощи необходимо как можно быстрее привести пострадавшего от укуса в Областную клиническую больницу № 1 на ул. Котовского, 55 в приемное отделение или ближайшее медицинское учреждение. И ни в коем случае не следует отсасывать яд из раны и накладывать жгут — это бессмысленно и даже опасно, — предупреждает заведующая токсикологическим отделением ОКБ № 1 Ирина Чайковская. — Врачи токсикологического отделения круглосуточно могут проконсультировать пострадавших и их родственников по телефонам: 8(3452) 28-76-01, 28-75-82».