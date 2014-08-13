В Тюмени юных спасателей встретили хлебом и солью

В этот же день состоялись и первые конкурсы: «Визитная карточка» — команды представили себя, а также «Агитбригад» — ребята подготовили театральные представления на тему противопожарной профилактики. Они показали, как правильно разжигать костер в лесу и как обеспечить безопасность от пожара в помещении. Победа в обоих конкурсах досталась команде из Липецкой области. Второе место, как в первом, так и во втором состязании, заняли гости из Москвы. Третье место в конкурсе «Агитбригад» присудили юным пожарным из Челябинска, а в «Визитной карточке» — ребятам из Саратова.