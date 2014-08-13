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В Тюмени юных спасателей встретили хлебом и солью

13 августа 2014, 17:17
Во вторник, 12 августа, под Тюменью открылся всероссийский полевой лагерь «Юный спасатель». За Кубок победителя будут состязаться команды из Москвы, Саратова, Владикавказа, Кемеровской, Челябинской и Липецкой областей. В лагерь приехали 38 мальчишек и 17 девчонок, а также их тренеры, руководители, сотрудники МЧС и ВДПО.
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Напомним, что впервые смена полевого лагеря прошла в Екатеринбурге в 2010 году. С тех пор «Юный пожарный» проводится ежегодно. По словам организаторов, цель соревнований — не только привить участникам навыки оказания помощи пострадавшим, но еще и подружить ребят из разных городов России, научить работать в команде.

Церемония открытия соревнований прошла на территории детского оздоровительного лагеря «Остров детства», где на протяжении трех дней и будут жить ребята. Почетный гость — Андрей Птахин, замначальника управления надзорной деятельности МЧС и главный судья турнира — сказал несколько слов приветствия, пожелал ребятам удачи, честной борьбы, коллективной слаженности и творческих успехов. Начальник уральского регионального центра МЧС Сергей Мирошниченко отметил, что данные соревнования — это пропаганда здорового образа жизни. «Мы готовим здоровых и хороших ребят для нашей работы», — говорит он.

Церемония не обошлась без танцев и песен: ребята из «Острова детства» подготовили несколько творческих номеров, а еще, по старинной традиции, встретили конкурсантов в русских народных костюмах с хлебом и солью.

В этот же день состоялись и первые конкурсы: «Визитная карточка» — команды представили себя, а также «Агитбригад» — ребята подготовили театральные представления на тему противопожарной профилактики. Они показали, как правильно разжигать костер в лесу и как обеспечить безопасность от пожара в помещении. Победа в обоих конкурсах досталась команде из Липецкой области. Второе место, как в первом, так и во втором состязании, заняли гости из Москвы. Третье место в конкурсе «Агитбригад» присудили юным пожарным из Челябинска, а в «Визитной карточке» — ребятам из Саратова.

Катя Шимпф

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#Новости#Дети#ГУ МЧС по Тюменской области#Соревнования#Тюмень#Таня#Общество
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