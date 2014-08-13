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Тюменский осужденный стал призером Всероссийского конкурса

13 августа 2014, 13:51
Воспитанник тюменской колонии стал призёром XII Всероссийского конкурса «Лучший учащийся школ воспитательных колоний УИС».
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Тюмень

Третьим призёром ежегодного Всероссийского конкурса «Лучший ученик школ воспитательных колоний УИС», проводимого ФСИН России совместно с некоммерческим благотворительным фондом содействия социальной реабилитации осуждённых и защиты персонала УИС Минюста России и сотрудников МВД России, стал несовершеннолетний осуждённый Тюменской воспитательной колонии.

В Москве в управлении социальной, психологической и воспитательной работы с осуждёнными ФСИН России экспертной комиссией XII Всероссийского конкурса «Лучший учащийся школ воспитательных колоний уголовно-исполнительной системы» были подведены итоги за 2013–2014 учебный год.

На первом этапе конкурса в школе при исправительном учреждении был выбран лучший ученик по результатам прошедшего учебного года. Для участия во втором этапе конкурса в экспертную комиссию по определению победителей было представлено 30 конкурсных материалов учащихся из всех воспитательных колоний России.

Отбор финалистов осуществлялся по следующим критериям: количество итоговых оценок «отлично», «хорошо», содержание и оформление творческих работ, соответствие возраста учащегося уровню образования, участие в общественной жизни учреждения, самостоятельность.

Успехи тюменского несовершеннолетнего осуждённого в школе жюри конкурса оценили денежной премией в семь тысяч рублей.

Напомним, что в 2013 году воспитанник тюменской колонии в этом конкурсе также занял 3 призовое место. Отметим, что наряду с участием в конкурсе «Лучший учащийся школ воспитательных колоний уголовно-исполнительной системы», некоторые осуждённые реализуют свои способности в региональных конкурсах и олимпиадах, где занимают призовые места, что положительно способствует их успешной адаптации в обществе после освобождения, сообщает пресс-служба УФСИН России по Тюменской области.

Фото: http://fsin.sitesoft.ru

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