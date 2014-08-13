Тюменский осужденный стал призером Всероссийского конкурса

Напомним, что в 2013 году воспитанник тюменской колонии в этом конкурсе также занял 3 призовое место. Отметим, что наряду с участием в конкурсе «Лучший учащийся школ воспитательных колоний уголовно-исполнительной системы», некоторые осуждённые реализуют свои способности в региональных конкурсах и олимпиадах, где занимают призовые места, что положительно способствует их успешной адаптации в обществе после освобождения, сообщает пресс-служба УФСИН России по Тюменской области.