Россияне стали вторыми в мире спамерами

«Мы видим, что злоумышленники стали использовать любую возможность для того, чтобы перехватить наиболее ценные данные пользователей — реквизиты доступа к системам онлайн-банкинга и платежную информацию. Сейчас рейтинг самых популярных вложений в спаме более чем наполовину состоит из троянцев, цель которых — денежные средства. Доля таких сообщений может казаться несущественной, но в абсолютном значении это миллионы вредоносных писем», — отметила Надежда Демидова, контент-аналитик «Лаборатории Касперского».