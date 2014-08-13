Россияне стали вторыми в мире спамерами

При этом больше всего источников спама зарегистрировано в США (13,4%), за которыми следуют Россия (6%) и Вьетнам (5%), пишет «РИА Новости».
В первом квартале этого года Россия занимала четвертое место в мировом списке спамеров, уступая Китаю (первое место), США (второе место) и Южной Корее (третье место). Если в первом квартале 2014 года среди спамеров была популярна Олимпиада, то затем их внимание переключилось на Чемпионат мира по футболу.
Эта тема была распространена не только среди рекламных рассылок — «Лаборатория Касперского» регистрировала вредоносные и другие мошеннические письма, связанные с футбольными соревнованиями.
«Мы видим, что злоумышленники стали использовать любую возможность для того, чтобы перехватить наиболее ценные данные пользователей — реквизиты доступа к системам онлайн-банкинга и платежную информацию. Сейчас рейтинг самых популярных вложений в спаме более чем наполовину состоит из троянцев, цель которых — денежные средства. Доля таких сообщений может казаться несущественной, но в абсолютном значении это миллионы вредоносных писем», — отметила Надежда Демидова, контент-аналитик «Лаборатории Касперского».
Фото: www.itsec.ru