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Россияне стали вторыми в мире спамерами

13 августа 2014, 10:01
Доля спама в мировом обороте электронных писем во втором квартале 2014 года выросла по отношению к первому кварталу на 2,2 процентного пункта и составила 68,6% от общего числа писем, говорится в исследовании «Лаборатории Касперского».
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Тюмень

При этом больше всего источников спама зарегистрировано в США (13,4%), за которыми следуют Россия (6%) и Вьетнам (5%), пишет «РИА Новости».

В первом квартале этого года Россия занимала четвертое место в мировом списке спамеров, уступая Китаю (первое место), США (второе место) и Южной Корее (третье место). Если в первом квартале 2014 года среди спамеров была популярна Олимпиада, то затем их внимание переключилось на Чемпионат мира по футболу.

Эта тема была распространена не только среди рекламных рассылок — «Лаборатория Касперского» регистрировала вредоносные и другие мошеннические письма, связанные с футбольными соревнованиями.

«Мы видим, что злоумышленники стали использовать любую возможность для того, чтобы перехватить наиболее ценные данные пользователей — реквизиты доступа к системам онлайн-банкинга и платежную информацию. Сейчас рейтинг самых популярных вложений в спаме более чем наполовину состоит из троянцев, цель которых — денежные средства. Доля таких сообщений может казаться несущественной, но в абсолютном значении это миллионы вредоносных писем», — отметила Надежда Демидова, контент-аналитик «Лаборатории Касперского».

Фото: www.itsec.ru

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