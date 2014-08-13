Предложил пенсионеру выпить и ограбил его

Полиция Тюмени в очередной раз просит тюменцев быть бдительными и думать, прежде чем заводить новые знакомства. Доверчивый пенсионер — не единственный, кого обманул случайный собутыльник. На днях в полицию с заявлением о грабеже обратился тюменец. Он рассказал, что познакомился на улице с молодой парой. Они выпивали втроем, а потом потерпевший остался без фотоаппарата, телефона, плеера и часов — новый знакомый забрал их и, прихватив подругу, скрылся. 28-летний подозреваемый, ранее судимый за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, был оперативно задержан и взят под стражу. Возбуждено уголовное дело.