Предложил пенсионеру выпить и ограбил его

Тюменский пенсионер сдал свое имущество в ломбард, получил деньги и практически сразу же их лишился. Незнакомец предложил пожилому человеку выпить, а когда тот опьянел, забрал у него наличность.
Сообщение о совершенном грабеже поступило в отдел полиции № 8 накануне вечером. Пенсионер рассказал, что в обеденное время незнакомец отобрал у него 3 тысячи рублей. Сотрудники полиции установили, что потерпевший сдал имущество в ломбард и получил за него деньги. Незнакомец, находившийся в помещении в то же время, предложил пожилому человеку выпить. Парень купил для пенсионера банку слабоалкогольного напитка и подождал, пока тот опьянеет.
«Молодой человек прямо на улице вытащил из кармана заявителя деньги и скрылся. Опьяневший потерпевший не смог оказать сопротивления, а в дальнейшем назвать какие-либо данные грабителя», — отметили в пресс-службе УМВД по г. Тюмени.
Тем не менее, полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 25-летний тюменец, ранее судимый за угрозу убийством. Молодой человек был обнаружен у себя дома и там же задержан. Злоумышленник успел потратить часть денег на покупку спиртных напитков. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.161 УК РФ (грабеж).
Полиция Тюмени в очередной раз просит тюменцев быть бдительными и думать, прежде чем заводить новые знакомства. Доверчивый пенсионер — не единственный, кого обманул случайный собутыльник. На днях в полицию с заявлением о грабеже обратился тюменец. Он рассказал, что познакомился на улице с молодой парой. Они выпивали втроем, а потом потерпевший остался без фотоаппарата, телефона, плеера и часов — новый знакомый забрал их и, прихватив подругу, скрылся. 28-летний подозреваемый, ранее судимый за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, был оперативно задержан и взят под стражу. Возбуждено уголовное дело.