На площади Губкина откроют «стену народной памяти»

Как сообщает пресс-служба администрации Тюмени, автором скульптуры является заслуженный работник культуры РФ, почетный академик Российской академии художеств Сергей Титлинов. Скульптурную композицию создали в Творческо-производственном объединении «Екатеринбургский художественный фонд».
На оборотной стороне монумента написаны слова «Защитникам Отечества посвящается», а также установлены несколько ниш для свечей. Фотографии же будут размещены на металлических конструкциях вокруг скульптуры мальчика.
Каждый желающий сможет прикрепить памятную фотографию своего родственника, вырезки из газеты или журнала, отсканированные похоронки, солдатские жетоны и другие памятные вещи.
Торжественное открытие памятника намечено на 12 часов дня и будет приурочено к 70-летию Тюменской области. В церемонии будут принимать участие потомки солдат, воевавших в Первую мировую войну, правнуки победителей в Великой Отечественной войне, солдаты и офицеры, прошедшие Афганистан и другие «горячие точки» планеты.
Отметим, что завтра состоится закладка первого камня под еще один памятник — шестиметровую стелу в сквере Авиаторов неподалеку от аэропорта Плеханово. Сама композиция должна появиться на этом месте через год.