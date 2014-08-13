На площади Губкина откроют «стену народной памяти»

Торжественное открытие памятника намечено на 12 часов дня и будет приурочено к 70-летию Тюменской области. В церемонии будут принимать участие потомки солдат, воевавших в Первую мировую войну, правнуки победителей в Великой Отечественной войне, солдаты и офицеры, прошедшие Афганистан и другие «горячие точки» планеты.