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ДТП на трассе Тюмень — Курган: очевидцы, откликнитесь!

13 августа 2014, 14:42
Один из участников проекта «Грачи» попал в аварию. Друзья и родственники пострадавшего просят откликнуться очевидцев и тех, кто что-либо знает об этом ДТП.

Один из участников проекта «Грачи» попал в аварию. Друзья и родственники пострадавшего просят откликнуться очевидцев и тех, кто что-либо знает об этом ДТП.

«Друзья, мы каждый день помогаем вам с огромным удовольствием. Но теперь нам нужна ваша помощь…. В воскресенье, 10 августа, на трассе Тюмень — Курган возле поворота на санаторий „Сибирь“ примерно в 15:30 попал в ДТП наш веселый грачик Дима. Мы просим откликнуться свидетелей данной аварии», — рассказывает руководитель проекта Семен Литвиненко.

Сейчас пострадавший находится в больнице, он пришел в себя, но все еще в тяжелом состоянии.

Связаться с близкими Дмитрия можно по телефонам 8-919-955-4000 (Алексей) и 8-932-200-5717 (Александр).

#Новости#Розыск#Транспорт#Olga#Общество
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