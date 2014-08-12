Тюменцев ждут показательные заезды, мото- и автовыставки

Как рассказал куратор команды Formula Neftegaz Альберт Мальшаков, в сентябре прошлого года команда решила заявиться на грантовый конкурс и выиграли его. В рамках этого гранта и проводится этап студенческих соревнований Formula Tyumen. «В прошлом году мы лишь мечтали сделать болид, а в этом уже замахнулись на мероприятие, аналогичное тем, что проводятся в Европе. Проект этот новый и проводится в тестовом варианте. Возможно, в будущем Formula Tyumen станет ежегодной и такой же узнаваемой, как, к примеру, студенческая весна», — пояснил он.