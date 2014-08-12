Тюменцев ждут показательные заезды, мото- и автовыставки

Мероприятие организовано командой научно-технического проекта «Formula Neftegaz» при содействии Правительства Тюменской области, Тюменского государственного нефтегазового университета, Тюменской региональной федерации автомобильного спорта. Соревнования пройдут при поддержке Российской дрифт-серии Урал (RDS) и ТРФАС. Студентов будут оценивать судьи из Италии: Мариус Трежек и Филиппо -де Григорио, специалисты из компании Dallara Аutomobili, являющейся основным спонсором проведения международных соревнований Formula Student в Италии.
Напомним, что Formula Student — это международное студенческое инженерное соревнование, в котором команды вузов из разных стран мира самостоятельно строят гоночный болид. В прошлом году свой болид собрали и тюменские ребята, которые выступили с ним в Европе.
Как рассказал куратор команды Formula Neftegaz Альберт Мальшаков, в сентябре прошлого года команда решила заявиться на грантовый конкурс и выиграли его. В рамках этого гранта и проводится этап студенческих соревнований Formula Tyumen. «В прошлом году мы лишь мечтали сделать болид, а в этом уже замахнулись на мероприятие, аналогичное тем, что проводятся в Европе. Проект этот новый и проводится в тестовом варианте. Возможно, в будущем Formula Tyumen станет ежегодной и такой же узнаваемой, как, к примеру, студенческая весна», — пояснил он.
В Тюмени на своих болидах выступят четыре команды: местные ребята из Нефтегаза, челябинцы из Южно-Уральского госуниверситета и две команды из Екатеринбурга — представители Уральского федерального университета и Уральского госуниверситета путей сообщения. Остальные команды, которые пока еще только собирают свои машины, приедут набираться опыта и наблюдать.
Тюменцы и гости города смогут увидеть выступления картингистов и дрифтеров, а также пилотов Formula Neftegaz. «Сразу предупрежу, что это будут не гонки, а показательные заезды», — отметил Альберт Мальшаков. Здесь же будет работать несколько выставок, детская площадка.
Открытие соревнований состоится 17 августа в 12:00 на территории у Центра дзюдо (ул. Гнаровской, 1). Вход для зрителей свободный.