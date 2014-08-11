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Волонтерам упростят поступление в медицинский вуз

11 августа 2014, 13:05
Министерство здравоохранения предлагает предоставить «отдельные права» на поступление в вуз россиянам, которые работают волонтерами в медицинских учреждениях. Соответствующий законопроект размещен на Едином портале раскрытия информации.
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Тюмень

Минздрав предлагает внести изменения в несколько законодательных актов, чтобы закрепить статус добровольцев в медицинских организациях и их «особые права» при приеме на обучение по образовательным программам бакалавриата и специалитета в области здравоохранения.

Как говорится в пояснении к законопроекту, добровольческая деятельность может осуществляться в рамках благотворительной организации. В этом случае медицинская организация и благотворительный фонд смогут четко определять круг обязанностей каждого добровольца, координировать их обучение и контролировать деятельность, к тому же это позволит «минимизировать участие персонала медицинской организации в управлении деятельностью добровольцев».

Такой подход, отмечает Минздрав, позволяет создать наиболее оптимальный механизм учета и контроля деятельности добровольцев. До сих пор, отметим, в России не принят закон о волонтерстве из-за резкой критики со стороны благотворительных и религиозных организаций, поэтому работа добровольцев в больницах также не урегулирована на правовом уровне. Законопроект закрепляет упрощенный порядок поступления добровольцев в медицинские вузы. Однако, как именно волонтеры смогут поступать в медвузы, пока неясно, — текст документа пока не представлен на обсуждение. Об этом пишет Тюменское региональное медицинское общество.

Как сообщает российское агентство медико-социальной информации, в декабре 2013 года президент России Владимир Путин, выступая с ежегодным посланием к Федеральному собранию, призвал развивать сферу волонтерства в медицине. Он заявил, что считает возможным предоставление льгот при поступлении в медицинские вузы для волонтеров, которые до этого работали в системе здравоохранения.

Позже, в 2014 году премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил нескольким ведомствам, в том числе и Минздраву, разработать изменения действующего законодательства, которые предусматривают содействие работы волонтеров в медицинских учреждениях. Сделать это Минздрав и Минобрнауки должны были до 15 июня.

Фото: trmo.ru

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