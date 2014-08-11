Волонтерам упростят поступление в медицинский вуз

Такой подход, отмечает Минздрав, позволяет создать наиболее оптимальный механизм учета и контроля деятельности добровольцев. До сих пор, отметим, в России не принят закон о волонтерстве из-за резкой критики со стороны благотворительных и религиозных организаций, поэтому работа добровольцев в больницах также не урегулирована на правовом уровне. Законопроект закрепляет упрощенный порядок поступления добровольцев в медицинские вузы. Однако, как именно волонтеры смогут поступать в медвузы, пока неясно, — текст документа пока не представлен на обсуждение. Об этом пишет Тюменское региональное медицинское общество.