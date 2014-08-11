Тюменский спортсмен отправился на гонки в Беларусь

Проведение соревнований на территории аэропорта пока еще не успело стать традиционным, впервые новая площадка была использована в качестве автодрома для проведения Чемпионата Беларуси по дрэг-рейсингу и Чемпионата Беларуси по дрифту в 2013 году. Успех этих мероприятий доказал, что ровное покрытие полосы из мелко-абразивного бетона, похожего по своим характеристикам на шлифовальную ленту, обладает отличным сцеплением и как нельзя лучше подходит для поставленных задач.
Более того, благодаря нанесению специального клея и резины, сцепление на дрэг-стрипе обещает стать близким к идеальному. За лучшие времена в классе FSL поборется и пилот из областного центра — Сергей Иваков, представляющий село Аромашево, уже отправил свою ВАЗ-2108 в Беларусь. Промоутерами и организаторами Кубка России по дрэг-рейсингу SMP Racing и компанией Dragtimes был обеспечен автовоз для доставки автомобилей к месту соревнований и быстрая «восьмерка» из Тюменской области уже находится на пути к Гродно.