Тюменский спортсмен отправился на гонки в Беларусь

Более того, благодаря нанесению специального клея и резины, сцепление на дрэг-стрипе обещает стать близким к идеальному. За лучшие времена в классе FSL поборется и пилот из областного центра — Сергей Иваков, представляющий село Аромашево, уже отправил свою ВАЗ-2108 в Беларусь. Промоутерами и организаторами Кубка России по дрэг-рейсингу SMP Racing и компанией Dragtimes был обеспечен автовоз для доставки автомобилей к месту соревнований и быстрая «восьмерка» из Тюменской области уже находится на пути к Гродно.