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Украина подаст иск в суд ООН против России

9 августа 2014, 09:19
Украина подает иск против России в суд ООН. Об этом в эфире 5-го канала заявил глава Министерства юстиции Павел Петренко, передает УНИАН.
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Тюмень

По словам министра, Украина начала процесс подачи иска в международный суд ООН относительно «финансирования Российской Федерацией терроризма в связи с событиями на Донбассе». Террористической деятельностью официальный Киев называет борьбу на востоке Украины против новых властей страны.

«Судебный спор, который сейчас готовится, — вопрос по событиям на востоке страны. У нас есть неоспоримые доказательства поддержки Россией террористов: оружием, техникой, деньгами, переброской наемников. Украина начала процесс подачи в международный суд ООН против России относительно нарушения международной конвенции по запрету финансирования терроризма», — сказал Петренко.

Глава Минюста отметил, что данная конвенция — весьма серьезный международный акт и за его нарушение предусматриваются серьезные санкции, пишет Лента. Ру.

По его словам, украинская сторона уже начала досудебную процедуру, соответствующая нота направлена России. «После этого мы будем требовать формировать арбитраж», — заявил Петренко, отметив, что досудебная процедура длится около семи месяцев.

Фото: afanasy.biz

#Новости#Политика#ООН#Украина#Тюмень#Саша
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