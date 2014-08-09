Украина подаст иск в суд ООН против России

По словам министра, Украина начала процесс подачи иска в международный суд ООН относительно «финансирования Российской Федерацией терроризма в связи с событиями на Донбассе». Террористической деятельностью официальный Киев называет борьбу на востоке Украины против новых властей страны.
«Судебный спор, который сейчас готовится, — вопрос по событиям на востоке страны. У нас есть неоспоримые доказательства поддержки Россией террористов: оружием, техникой, деньгами, переброской наемников. Украина начала процесс подачи в международный суд ООН против России относительно нарушения международной конвенции по запрету финансирования терроризма», — сказал Петренко.
Глава Минюста отметил, что данная конвенция — весьма серьезный международный акт и за его нарушение предусматриваются серьезные санкции, пишет Лента. Ру.
По его словам, украинская сторона уже начала досудебную процедуру, соответствующая нота направлена России. «После этого мы будем требовать формировать арбитраж», — заявил Петренко, отметив, что досудебная процедура длится около семи месяцев.
Фото: afanasy.biz