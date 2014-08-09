Украина подаст иск в суд ООН против России

«Судебный спор, который сейчас готовится, — вопрос по событиям на востоке страны. У нас есть неоспоримые доказательства поддержки Россией террористов: оружием, техникой, деньгами, переброской наемников. Украина начала процесс подачи в международный суд ООН против России относительно нарушения международной конвенции по запрету финансирования терроризма», — сказал Петренко.