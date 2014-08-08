Школьники смогут обменяться учебниками

В понедельник 11 августа начинает работу школьный книжный обменник. Перед началом учебного года у всех желающих будет возможность обменять свои книги и учебники на другую школьную литературу.
Акция приурочена ко Дню знаний и проводится на базе центральной детской библиотеки, сообщают в департаменте культуры администрации города Тюмени. Официальное открытие школьного книжного обменника состоится 11 августа в 11:00 в ЦДБ «Радуга» по адресу: ул. Харьковская, 48.
На обменник можно приносить учебники, художественную литературу, которая изучается в рамках школьной программы, книги по внеклассному и дошкольному образованию, а также литературу для малышей. Желательно, чтобы издания были не старше 2009 года выпуска.
Каждому участнику акции полагается приз — пригласительный билет в кино. Самых активных участников ждет специальный приз. Школьный книжный обменник будет работать по будням с 12:00 до 17:00. Акция продлится до 28 августа 2014 года.
Фото: http://test.ria.ru