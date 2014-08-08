Более 2000 человек стали студентами ТюмГУ

Напомним, в соответствии с новыми правилами приема ранее уже были зачислены победители и призеры статусных олимпиад, категория абитуриентов по целевому приему, а также абитуриенты-договорники с оплатой стоимости обучения. Всего на дневное отделение во время приемной кампании было подано более 13 тысяч заявлений. В результате на очную форму обучения по программам бакалавриата (специалитета) был зачислен 1821 абитуриент, а также 495 человек — в магистратуру.
Таким образом, в первую волну все бюджетные места в ТюмГУ распределены, план приема выполнен успешно. Но зачисление на этом не заканчивается. 10 августа стартует вторая волна. Она актуальна для тех, кто стремится попасть в Тюменский госуниверситет на договорные места.
Отметим, в этом году руководство вуза впервые приняло решение не принимать на обучение абитуриентов, набравших менее 120 баллов по трем предметам на ЕГЭ. «В итоге конкурс на большинство направлений подготовки оказался выше, чем в прошлом году. Это свидетельствует о более качественных знаниях абитуриентов, которые пришли поступать в университет», — подчеркнул на заседании приемной комиссии ректор Валерий Фальков.
В этом году руководство вуза решило не принимать на обучение абитуриентов, набравших менее 120 баллов по трем предметам на ЕГЭ
Средний конкурс по университету составил 6 человек на место. Самый высокий конкурс зафиксирован по направлениям «Социология» (27,94 на 1 бюджетное место), «Экономика» (27,53 человек на место), «Нанотехнологии и микросистемная техника» (15,7 человек на место), «Юриспруденция» (12,3 человека на место), «История» (11,1 человек на 1 место), «Педагогическое образование (начальное образование)» (10,71 человек на 1 бюджетное место).
Популярностью среди абитуриентов уже третий год подряд пользуется направление «Химия» (прикладной бакалавриат). В текущем году на 15 бюджетных мест было подано 169 заявлений. Средний балл ЕГЭ у первокурсников-химиков составил 70, сообщает управление информационной политики Тюменской области.
Самый высокий проходной балл в 2014 году по направлениям «Экономика» — 241, «Юриспруденция» — 233 балла, на специальности «Компьютерная безопасность» — 238 баллов. Напомним, с 2013 года вуз целенаправленно готовит учителей физики, математики, русского языка и литературы. Традиционной остается подготовка учителей начальных классов. Всего на педагогическое образование очной формы обучения зачислено 183 человека, в том числе 31 — на математический профиль, 20 — на физический, 28 — на филологическое образование, 42 — на начальное образование, 32 — на изобразительное искусство и 30 — на исторический профиль.
«Нам удалось заинтересовать абитуриентов педагогическим образованием, — рассказал Валерий Николаевич. — В результате к нам поступили студенты с высокими баллами ЕГЭ. Это говорит о высокой квалификации будущих учителей. Например, у будущих педагогов по математике средний балл ЕГЭ равняется 66».
Фото: http://www.utmn.ru