Более 2000 человек стали студентами ТюмГУ

Напомним, в соответствии с новыми правилами приема ранее уже были зачислены победители и призеры статусных олимпиад, категория абитуриентов по целевому приему, а также абитуриенты-договорники с оплатой стоимости обучения. Всего на дневное отделение во время приемной кампании было подано более 13 тысяч заявлений. В результате на очную форму обучения по программам бакалавриата (специалитета) был зачислен 1821 абитуриент, а также 495 человек — в магистратуру.