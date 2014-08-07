Белорусский хип-хопер Макс Корж выступит в Тюмени

Первая студийная запись артиста «Небо поможет нам» была записана на 300 долларов, взятых взаймы у мамы. Записал песню, выложил в социальную сеть и ушел в армию. После возвращения на гражданку он узнал, что песня стала популярной и начал «раскидывать» ее по клубам. И уже через год собрал 6 тысяч человек на своем первом сольном выступлении.