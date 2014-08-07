Белорусский хип-хопер Макс Корж выступит в Тюмени

Первая студийная запись артиста «Небо поможет нам» была записана на 300 долларов, взятых взаймы у мамы. Записал песню, выложил в социальную сеть и ушел в армию. После возвращения на гражданку он узнал, что песня стала популярной и начал «раскидывать» ее по клубам. И уже через год собрал 6 тысяч человек на своем первом сольном выступлении.
В ноябре 2013 года состоялся выход второго альбома. На презентации пластинки в Минске музыкант собрал своих поклонников на самой крупной площадке страны, вместившей в себя около 13 тысяч человек.
В начале 2014 года Макс Корж совершил путешествие по Индии, результатом которого стал клип «Стань», а видео на самую популярную песню с альбома «Жить в кайф» — «Мотылёк» за десять дней собрало более миллиона просмотров.
Стоимость билетов — от 1400 рублей.
Билеты на концерты можно приобрести в кассах «Тюменского дома кино»:
— ТРЦ «Фаворит» (ул. Гнаровской ,12, 3 этаж);
— ККЗ «Космос» (ул. Республики 165а);
— КТЗ Байконур (ул. Ленина, 4);
— СК «Центральный» (Цветной бульвар).