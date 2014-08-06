В Тюменской области отмечен рост «просрочки» по кредитам

Средства юридических и физических лиц, привлеченные банковскими структурами на территории Тюменской области, возросли с начала года на 2%, или на 19,4 млрд рублей, и составили на 1 июля 838,7 млрд рублей. Вклады населения увеличились почти на 2%, или на 8,9 млрд рублей, и достигли 498,9 млрд рублей, в том числе на счетах инорегиональных банков сосредоточено 359,5 млрд рублей (из них в Западно-Сибирском банке ОАО «Сбербанк России» — 242,2 млрд рублей), региональных банков — 139,4 млрд рублей. Общий объем кредитов, предоставленных заемщикам области, увеличился на 6%, или на 67,7 млрд рублей, и превысил 1 171,2 млрд рублей. Задолженность по кредитам юридических лиц возросла на 6% до 627,1 млрд рублей, физических лиц — на 7% до 544,1 млрд рублей.