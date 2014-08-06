В Тюменской области отмечен рост «просрочки» по кредитам

В I полугодии 2014 года в банковском секторе Тюменского региона наблюдается замедление темпов роста основных показателей кредитной активности и динамики привлеченных средств по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Средства юридических и физических лиц, привлеченные банковскими структурами на территории Тюменской области, возросли с начала года на 2%, или на 19,4 млрд рублей, и составили на 1 июля 838,7 млрд рублей. Вклады населения увеличились почти на 2%, или на 8,9 млрд рублей, и достигли 498,9 млрд рублей, в том числе на счетах инорегиональных банков сосредоточено 359,5 млрд рублей (из них в Западно-Сибирском банке ОАО «Сбербанк России» — 242,2 млрд рублей), региональных банков — 139,4 млрд рублей. Общий объем кредитов, предоставленных заемщикам области, увеличился на 6%, или на 67,7 млрд рублей, и превысил 1 171,2 млрд рублей. Задолженность по кредитам юридических лиц возросла на 6% до 627,1 млрд рублей, физических лиц — на 7% до 544,1 млрд рублей.
За полгода выдано более 319 млрд рублей кредитов юридическим лицам (включая ИП) и 180,4 млрд рублей — физическим лицам. По сравнению с прошлогодним периодом объемы выданных кредитов юридическим лицам снизились на 9%, физическим лицам — на 1%.
Жителям Тюменской области, Ханты-Мансийского — Югры и Ямало-Ненецкого автономных округов предоставлено 19,2 тыс. жилищных и ипотечных кредитов на сумму свыше 40,4 млрд рублей, что по сумме на 15% больше аналогичного периода 2013 года. Процентная ставка по ипотечным кредитам в рублях снизилась на 0,5 процентного пункта и составила 12,1%. По объему задолженности по жилищным и ипотечным жилищным кредитам (226,4 млрд рублей на 1 июля) Тюменская область (с учетом ХМАО и ЯНАО) занимает 3 место в России после Москвы и Московской области.
Ситуация с ликвидностью в банковской системе региона стабильна, фактов несвоевременного исполнения банками своих обязательств перед кредиторами и вкладчиками не отмечено. Для поддержания достаточного уровня ликвидности и обеспечения бесперебойного осуществления платежей клиентов Центральный банк продолжает работу по рефинансированию кредитных организаций.
Добавим, что банковский сектор Тюменской области (в т.ч. Ханты-Мансийского — Югры и Ямало-Ненецкого автономных округов) по состоянию на 1 июля 2014 года представлен 15 кредитными организациями с 18 филиалами на территории области и 18 — за ее пределами; 43 филиалами кредитных организаций, головные офисы которых расположены на территориях других регионов, из которых 7 филиалов ОАО «Сбербанк России». Кроме того, на территории области работают 735 дополнительных офисов региональных и нерегиональных банков, 100 операционных касс вне кассового узла; 95 кредитно-кассовых офисов, 352 операционных офиса и 9 представительств кредитных организаций других регионов.
14 региональных кредитных организаций имеют лицензии на привлечение во вклады денежных средств физических лиц (с 24.02.2014 лицензия ЗАО «Приполяркомбанк» утратила силу), 5 — имеют Генеральные лицензии, 4 — лицензии на проведение операций с драгоценными металлами.
В июне 2014 года в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесены записи о закрытии филиалов АКБ ЗАО «Тюменьагропромбанк» в с. Абатское, с. Аксарка, г. Заводоуковск, г. Ишим в связи с их переводом в статус внутренних структурных подразделений.