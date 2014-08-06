Нехватка педиатров: мамы бьют тревогу

«Скорая» поставит диагноз — ОРЗ и укол, а вдруг у ребенка ангина или еще какое-нибудь серьезное заболевание. У меня на руках еще дети и ехать в больницу нет возможности, к тому же придется сидеть в очереди с больным ребенком, — рассказывает мама. — У нас очень хорошие педиатры, но их не хватает: два врача находятся в декретном, один в очередном отпуске, остается два педиатра. И, естественно, первыми на вызов они едут к грудничкам, на всех их просто не хватает. А что делать в такой ситуации, если в семье нет машины и возможности самим приехать?». Диагноз ангина у ребенка все же подтвердился. Вовремя успел приехать отец семейства, отвез в больницу и в настоящее время малыш здоров.