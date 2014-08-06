Нехватка педиатров: мамы бьют тревогу

Один из пользователей форума NashGorod.ru создал тему «Что делать с маленьким ребенком?». В своем обращении он описал ситуацию, которая сложилась в Нижней Тавде. По его словам, педиатр посещает больных детей на дому только в возрасте до 3 лет, если же чаду стукнуло 4 года, то его необходимо будет везти в больницу самим.
«Получается, ребенку 4 года, температура 39,7, а врача не дождаться, нужно бедненького тащить в поликлинику и сидеть в очереди, рискуя подцепить еще что-нибудь к уже имеющемуся. А если у мамы на руках еще парочка малышей? — пишет пользователь. — Оказывается, там остался всего один детский врач на весь район! Отличная организация медицинской помощи населению (со стороны главного врача и великого департамента здравоохранения великого правительства Тюменской области)!».
Редакция портала NashGorod.ru решила разобраться в этом вопросе подробнее. Мы обратились к героине истории — матери трех маленьких детей. Она рассказала, что 28 июля у ее 4-летнего ребенка поднялась температура 39,3. Вызвать дежурного врача на дом не получилось. По телефону в поликлинике ответили, что врач отправляется на дом только к детям до трех лет и предложили вызвать «скорую помощь».
«Скорая» поставит диагноз — ОРЗ и укол, а вдруг у ребенка ангина или еще какое-нибудь серьезное заболевание. У меня на руках еще дети и ехать в больницу нет возможности, к тому же придется сидеть в очереди с больным ребенком, — рассказывает мама. — У нас очень хорошие педиатры, но их не хватает: два врача находятся в декретном, один в очередном отпуске, остается два педиатра. И, естественно, первыми на вызов они едут к грудничкам, на всех их просто не хватает. А что делать в такой ситуации, если в семье нет машины и возможности самим приехать?». Диагноз ангина у ребенка все же подтвердился. Вовремя успел приехать отец семейства, отвез в больницу и в настоящее время малыш здоров.
Ситуацию прокомментировала заместитель главного врача по медицинской части Областной больницы № 15 Алевтина Яковлева. «Бригада скорой помощи приезжает на дом ко всем детям, независимо от их возраста. Затем показания о вызове передаются педиатру, и он посещает всех больных, — отметила она. — Мы уже знаем об этом случае, выясняли всю ситуацию. В регистратуре наши специалисты всегда представляются, но сами обратившиеся не могут толком ответить, кто с ними разговаривал по телефону».
Алевтина Яковлева также добавила, в настоящий момент на приеме в детском отделении работает два педиатра и два участковых больницы. В штатном расписании не хватает еще двух врачей.
Официальный комментарий департамента здравоохранения Тюменской области по сложившейся ситуации пока не поступил.
Фото: uaua.info