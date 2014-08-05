Вкладчикам Юникорбанка выплатят Сбербанк и СКБ-банк

Напомним, приказом Банка России от 25.07.2014 № ОД-1888 с 25.07.2014 у коммерческого Банка «ЮНИКОР» (открытое акционерное общество) отозвана лицензия на осуществление банковских операций. В этой связи в соответствии с пунктом 2 статьи 17 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» приказом Банка России от 25.07.2014 № ОД-1889 с 25.07.2014 назначена временная администрация по управлению кредитной организацией ОАО «Юникорбанк».