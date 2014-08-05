Тюменских предпринимателей отправляют в Крым набираться опыта

«Развивать экономику страны могут и должны молодые предприниматели. Мы не списываем старших, но нужно идти в ногу со временем и уделять внимание тем предпринимателем, которые начинают свою деятельность, — считает председатель Тюменского регионального отделения ОПОРА РОССИИ Эдуард Омаров. — Сейчас в отношении России многие страны вводят санкции, из-за этого поток инвесторов в страну, в том числе в Тюменскую область, может быть резко сокращен, а развиваться мы просто обязаны и резерв для этого у нас есть — это молодые предприниматели».
Осенью в Тюменскую область съедутся около 400 молодых предпринимателей со всей страны. Цель форума — популяризация предпринимательской деятельности, как эффективной жизненной стратегии в молодежной среде. Программа форума предполагает бизнес-игры, обучающие семинары от ведущих бизнес-тренеров России, обмен опытом.
По словам председателя комитета по молодежному предпринимательству РО ОПОРА РОССИИ Артема Андросова, кроме вечной проблемы предпринимателей — недостатка денежных средств, важную роль играет и нехватка опыта, знаний и предпринимательской грамотности. Именно эту проблемы и попробовали решить организаторы СУПа-2014.
«Мы пригласили молодых предпринимателей страны, которые для многих нас являются примером. В их числе основатель сети „Додо Пицца“ Федор Овчинников. Его компания, зародившаяся в провинциальном городке, выросла в масштабную сеть с представительством в 18 городах России, — отметил Артем Андросов. — По задумке все участники слета за два дня пройдут реальный путь от стартапа до бизнес-плана, в который уже можно вкладывать деньги». Также в слете примут участие основатель лидирующего сервиса мобильного эквайринга в России LifePay Вячеслав Семенчук, генеральный директор компании SmartStart, преподаватель стартап академии «Сколково» Александр Свинин.
Всего же в Тюменской области по данным на 1 января 2014 года из 69 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства половина являются молодыми представителями делового сообщества. 35 из них отправятся на международный молодежный слет «Таврида», который пройдет с 10 по 20 августа недалеко от Севастополя в поселке Кача.
На форум съедутся около 3 тысяч человек со всей страны и стран СНГ. Молодые предприниматели получат возможность пообщаться с известными экспертами и завести новые знакомства. Основной уклон «Тавриды» сделан на практические навыки ведения бизнеса, кроме того ожидается приезд президента РФ.
Фото: gazeta.a42.ru