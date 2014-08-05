Тюменских предпринимателей отправляют в Крым набираться опыта

«Развивать экономику страны могут и должны молодые предприниматели. Мы не списываем старших, но нужно идти в ногу со временем и уделять внимание тем предпринимателем, которые начинают свою деятельность, — считает председатель Тюменского регионального отделения ОПОРА РОССИИ Эдуард Омаров. — Сейчас в отношении России многие страны вводят санкции, из-за этого поток инвесторов в страну, в том числе в Тюменскую область, может быть резко сокращен, а развиваться мы просто обязаны и резерв для этого у нас есть — это молодые предприниматели».