Медики выбрали идеальный продукт для похудения

Но арбуз признан продуктом для похудения номер один еще и потому, что во многих случаях проявляет целебные свойства. Так, употребление арбуза помогает снижать уровень сахара в крови и предотвращает формирование камней в почках. Также арбуз рекомендуется медиками для нормализации биохимических процессов, для лечения малокровия и других болезней крови, включая последствия радиоактивного облучения.
Арбузная мякоть содержит большие концентрации полезнейших нутриентов. К примеру, медики указывают на высокое содержание в арбузе магния, что делает полосатую ягоду целебной при заболеваниях печени. Употребление арбуза помогает быстрее восстановиться во время гепатита, интоксикации, болезни Боткина и хронического холецистита.
Специалисты напоминают, что диетическая ценность арбузов зависит от их хранения. Чем дольше хранится арбуз, тем интенсивнее сахароза, которая скорее опасна для талии, об этом пишет medikforum.ru.
Фото: yvision.kz