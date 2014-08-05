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Медики выбрали идеальный продукт для похудения

5 августа 2014, 17:05
Арбуз показан для выведения лишней жидкости из организма, — его мякоть оказывает мочегонный эффект. Свежие зрелые арбузы признаны эффективным средством в борьбе с лишним весом. Диетологи даже разрешают использовать сочную арбузную мякоть в разгрузочные дни в качестве основной пищи.
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Тюмень

Но арбуз признан продуктом для похудения номер один еще и потому, что во многих случаях проявляет целебные свойства. Так, употребление арбуза помогает снижать уровень сахара в крови и предотвращает формирование камней в почках. Также арбуз рекомендуется медиками для нормализации биохимических процессов, для лечения малокровия и других болезней крови, включая последствия радиоактивного облучения.

Арбузная мякоть содержит большие концентрации полезнейших нутриентов. К примеру, медики указывают на высокое содержание в арбузе магния, что делает полосатую ягоду целебной при заболеваниях печени. Употребление арбуза помогает быстрее восстановиться во время гепатита, интоксикации, болезни Боткина и хронического холецистита.

Специалисты напоминают, что диетическая ценность арбузов зависит от их хранения. Чем дольше хранится арбуз, тем интенсивнее сахароза, которая скорее опасна для талии, об этом пишет medikforum.ru.

Фото: yvision.kz

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