Медики выбрали идеальный продукт для похудения

Но арбуз признан продуктом для похудения номер один еще и потому, что во многих случаях проявляет целебные свойства. Так, употребление арбуза помогает снижать уровень сахара в крови и предотвращает формирование камней в почках. Также арбуз рекомендуется медиками для нормализации биохимических процессов, для лечения малокровия и других болезней крови, включая последствия радиоактивного облучения.