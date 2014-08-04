Выпускник Нефтегаза будет учиться за счет короля Саудовской Аравии

«Мне очень понравилась концепция этого университета, — рассказывает Степан Шпаков. — Она направлена на развитие всего человечества посредством просвещения и науки, глобальная наука. Университет новый, открыт в 2009 году, несмотря на это, в скором времени он будет на уровне с величайшими университетами мира, такими как MIT, Stanford, Harvard и Cambridge. Для этого у Королевства есть все ресурсы. Они вкладывают огромные средства, привлекают лучших профессоров и студентов более чем из 70 стран мира. Конечно же меня интересует в первую очередь нефтяное дело. Саудовская Аравия это локомотив использования передовых технологий в нефтегазодобыче. И я также хочу получить этот опыт».