Выпускник Нефтегаза будет учиться за счет короля Саудовской Аравии

Молодой человек самостоятельно подал заявку, собрал все необходимые документы, прошел несколько собеседований и получил грант короля Саудовской Аравии на обучение. Он будет учиться в магистратуре университета KAUST (King Abdullah University of Science and Technology) по направлению Earth Science and Engineering («Земля, наука и техника») со специализацией Fluid Earth Systems.