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Выпускник Нефтегаза будет учиться за счет короля Саудовской Аравии

4 августа 2014, 16:07
На два года отправится выпускник Института геологии и нефтегазодобычи ТГНГУ Степан Шпаков в Саудовскую Аравию. Он получил грант короля этого государства на обучение.
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Тюмень

Молодой человек самостоятельно подал заявку, собрал все необходимые документы, прошел несколько собеседований и получил грант короля Саудовской Аравии на обучение. Он будет учиться в магистратуре университета KAUST (King Abdullah University of Science and Technology) по направлению Earth Science and Engineering («Земля, наука и техника») со специализацией Fluid Earth Systems.

Программа рассчитана на два года. Полтора года на обучение и полгода на диссертацию, сообщает управление информационной политики ТГНГУ.

Университет находится в Саудовской Аравии на западном побережье Аравийского полуострова под городом Джидда.

«Мне очень понравилась концепция этого университета, — рассказывает Степан Шпаков. — Она направлена на развитие всего человечества посредством просвещения и науки, глобальная наука. Университет новый, открыт в 2009 году, несмотря на это, в скором времени он будет на уровне с величайшими университетами мира, такими как MIT, Stanford, Harvard и Cambridge. Для этого у Королевства есть все ресурсы. Они вкладывают огромные средства, привлекают лучших профессоров и студентов более чем из 70 стран мира. Конечно же меня интересует в первую очередь нефтяное дело. Саудовская Аравия это локомотив использования передовых технологий в нефтегазодобыче. И я также хочу получить этот опыт».

#Новости#ТГНГУ#Тюмень#Ирина#Общество
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