Тюменцы отметили День ВДВ

Накануне в День Воздушно-десантных войск десантники и те, кто считают себя таковыми, отмечали праздник.
По всему городу с самого утра до позднего вечера рассекали автомобили с флагами с символикой войск и кричащими из окон машин людьми в голубых беретах, так и норовящих выпасть прямо на асфальт на ходу, пренебрегая безопасностью.
Но помимо личной инициативы отмечающих для десантников было и построение в одноименном сквере в Восточном микрорайоне. Для них звучали поздравительные речи, гимн страны, а также была организована минута молчания. Чтобы вспомнить тех, кого с ними уже нет…
Оператор портала NashGorod.ru Сергей Шарапов прогулялся по городу и понаблюдал, как ВДВ-шники отмечают свой профессиональный праздник.