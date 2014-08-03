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Тюменцы отметили День ВДВ

3 августа 2014, 11:21
Накануне в День Воздушно-десантных войск десантники и те, кто считают себя таковыми, отмечали праздник.

Накануне в День Воздушно-десантных войск десантники и те, кто считают себя таковыми, отмечали праздник.

По всему городу с самого утра до позднего вечера рассекали автомобили с флагами с символикой войск и кричащими из окон машин людьми в голубых беретах, так и норовящих выпасть прямо на асфальт на ходу, пренебрегая безопасностью.

Но помимо личной инициативы отмечающих для десантников было и построение в одноименном сквере в Восточном микрорайоне. Для них звучали поздравительные речи, гимн страны, а также была организована минута молчания. Чтобы вспомнить тех, кого с ними уже нет…

Оператор портала NashGorod.ru Сергей Шарапов прогулялся по городу и понаблюдал, как ВДВ-шники отмечают свой профессиональный праздник.

#Новости#Праздники#ВДВ#Женя#Общество
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