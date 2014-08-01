Воду в центре города отключат на сутки

«Плановые остановки водопровода — это существенный этап летней ремонтной кампании, благодаря таким мероприятиям, мы в максимально сжатые сроки, за одно отключение, проводим плановый ремонт, замену и монтаж сразу нескольких единиц запорной арматуры, — рассказывает заместитель главного инженера компании „Тюмень Водоканал“ Виталий Гурский. — Запорная арматура — крайне важный элемент любой водопроводной системы, именно она обеспечивает локализацию того или иного участка водопроводных сетей для проведения плановых или аварийных работ на сетях водоснабжения, а от этого зависит количество домов, попадающих под отключение и сроки проведения работ. Сейчас мы стремимся к тому, чтобы вся запорная арматура на магистральных сетях находилась в исправном состоянии, чтобы в случае необходимости мы могли обеспечить оперативную локализацию повреждённого участка, с минимальными неудобствами для жителей города».