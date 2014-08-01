Воду в центре города отключат на сутки

Как сообщает «Тюмень водоканал», все необходимые подготовительные работы на сетях уже проведены, специалисты предприятия провели ревизию отключаемой запорной арматуры и подготовили места производства работ, что максимально позволит сократить сроки производства работ, информационно-справочная служба водоканала провела оповещение всех УК и ТСЖ, а также организаций и предприятий, попадающих в зону отключения.
За сутки специалистам тюменского водоканала предстоит заменить сразу 7 единиц запорной арматуры на магистральных сетях, питающих чистой питьевой водой центральную часть города Тюмени, провести монтаж одной новой единицы запорной арматуры, и одну отремонтировать. В общей сложности, на линию только для проведения плановой остановки водопровода будет выведено семь бригад водопроводчиков.
«Плановые остановки водопровода — это существенный этап летней ремонтной кампании, благодаря таким мероприятиям, мы в максимально сжатые сроки, за одно отключение, проводим плановый ремонт, замену и монтаж сразу нескольких единиц запорной арматуры, — рассказывает заместитель главного инженера компании „Тюмень Водоканал“ Виталий Гурский. — Запорная арматура — крайне важный элемент любой водопроводной системы, именно она обеспечивает локализацию того или иного участка водопроводных сетей для проведения плановых или аварийных работ на сетях водоснабжения, а от этого зависит количество домов, попадающих под отключение и сроки проведения работ. Сейчас мы стремимся к тому, чтобы вся запорная арматура на магистральных сетях находилась в исправном состоянии, чтобы в случае необходимости мы могли обеспечить оперативную локализацию повреждённого участка, с минимальными неудобствами для жителей города».
На сегодняшний день, на обслуживании тюменского водоканала только на сетях холодного водоснабжения, более 15 тысяч единиц запорной арматуры. Плановые остановки водопровода позволяют провести ревизию запорной арматуры на магистральных сетях холодного водоснабжения и провести ее замену и ремонт в плановом режиме, тем самым, повысив надёжность системы водоснабжения города.
Жителям отключаемого района рекомендуют запастись водой. «Мы рассчитываем на понимание, поскольку данные работы крайне важны для повышения надёжности городской системы водоснабжения». — комментирует руководитель пресс-службы компании «Тюмень Водоканал» Иван Камельских.