Блогеров приравняли к СМИ

Накануне вступления закона в силу Роскомнадзор опубликовал методику подсчета количества пользователей сайта или страницы сайта в интернете: популярных блогеров будут определять по количеству их уникальных читателей и длительности просмотра страниц (полная загрузка на срок не менее 15 секунд). Кроме того, Роскомнадзор может получать информацию о посещаемости у интернет-площадок, на публичных сервисах интернет-статистики (Рейтинг@Mail.ru, Openstat, Rambler TOP100, LiveInternet), а также может быть задействовано специальное ПО самого ведомства.
Для разрешения споров по определению посещаемости РАЭК вместе с Роскомнадзором создали экспертную комиссию, к которой ведомство будет обращаться в случае необходимости.
Как сообщает «РИА Новости», сайты или страницы сайтов с общедоступной информацией и с посещаемостью более 3 тысяч пользователей в сутки должны быть включены в соответствующий реестр, который ведет Роскомнадзор. Блогеры должны будут либо самостоятельно зарегистрироваться в реестре, либо они получат уведомление от ведомства о том, что они внесены в реестр. При этом блогеры смогут принимать на возмездной основе рекламу.
Зарегистрированные блогеры обязаны будут размещать на своей странице ФИО и контактную информацию для направления юридических замечаний, а также указывать возрастные ограничения для пользователей. Закон обязывает популярных блогеров проверять достоверность размещаемой информации, не распространять экстремистские материалы и информацию о частной жизни гражданина с нарушением гражданского законодательства, соблюдать избирательное законодательство.
Помимо этого, Роскомнадзор сможет запрашивать необходимую информацию — у самих блогеров, у организаторов распространения информации (поисковые системы, соцсети и сайты, где пользователи оставляют комментарии) и у других лиц. Предоставить ее нужно будет в течение десяти дней. За отказ или за направление недостоверных данных грозит штраф: гражданам — 10–30 тысяч рублей, а юрлицам — 50–300 тысяч рублей. Повторное нарушение в течение года повлечет для граждан штраф в 30–50 тысяч рублей, а для юрлиц — 300–500 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 30 суток.
Закон также обязывает организатора распространения информации уведомить Роскомнадзор о начале своей деятельности под угрозой штрафа: 1–3 тысячи рублей для граждан, 10–30 тысяч рублей — для должностных лиц и 100–300 тысяч рублей — для юрлиц.
Кроме того, организатор распространения информации обязан в течение шести месяцев хранить данные и предоставлять их в Роскомнадзор. Неисполнение этого требования повлечет штраф в 3–5 тысяч рублей для граждан, 30–50 тысяч рублей — для должностных лиц, 300–500 тысяч рублей для юрлиц. Организаторы распространения информации должны также обеспечить соблюдение требований к оборудованию и ПО, предусмотренных для осуществления оперативно-розыскной деятельности. В противном случае грозят аналогичные штрафы. Кроме того, вводятся штрафы за воспрепятствование работе интернет-ресурсов, в том числе сайтов госорганов.
Фото: soft.mail.ru