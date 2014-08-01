Блогеров приравняли к СМИ

Помимо этого, Роскомнадзор сможет запрашивать необходимую информацию — у самих блогеров, у организаторов распространения информации (поисковые системы, соцсети и сайты, где пользователи оставляют комментарии) и у других лиц. Предоставить ее нужно будет в течение десяти дней. За отказ или за направление недостоверных данных грозит штраф: гражданам — 10–30 тысяч рублей, а юрлицам — 50–300 тысяч рублей. Повторное нарушение в течение года повлечет для граждан штраф в 30–50 тысяч рублей, а для юрлиц — 300–500 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 30 суток.