Полезные ископаемые Тюменской области по-прежнему в цене

Минеральные ресурсы представляют собой фундаментальную основу экономического развития области. Для реализации Тюменской областью полномочий по распоряжению единым государственным фондом недр требуются количественные оценки, которые будут использованы для обоснования планов и стратегий развития, регулирования отношений недропользования, взаимодействия органов исполнительной власти области с хозяйствующими субъектами.
«Разумное, экономически и социально оправданное освоение природных ресурсов, выпуск на их основе конкурентоспособной товарной продукции, позволяющей привлечь необходимые инвестиции в производство, тем самым поддержать и развить местную промышленность — основа грамотного регионального управления природоресурсным комплексом», — подчеркнул Сергей Захаров.
Минеральные ресурсы представляют собой фундаментальную основу экономического развития области
Твердые полезные ископаемые в южной части Тюменской области представлены следующими видами: торф, сапропель, цирконильменитовые россыпи, редкие элементы в соленых озерах, керпично-керамзитовая глина, песок стекольный, строительный, формовочный и кварцевый для силикатных изделий.
По словам Сергея Захарова, основным направлением воспроизводства минерально-сырьевой базы являются общераспространенные полезные ископаемые, к которым относятся неметаллические и негорючие полезные ископаемые, которые часто встречаются в условиях региона.
В 2013 году проведена ревизия состояния месторождений, т. е. выявление месторождений застроенных, затопленных, находящихся в зонах, где законодательно запрещены работы по добыче а также определение возможности использования минерального сырья для производства современных строительных материалов.
В результате ревизионной оценки месторождений полезных ископаемых обследовано более 240 месторождений песка и глины
Целью ревизионной оценки месторождений общераспространенных полезных ископаемых является обеспечение недропользователей участками недр с локализованными и разведанными запасами полезных ископаемых, количество и качество которых обеспечивают возможность постановки детальных геологоразведочных работ и получения прироста запасов промышленных категорий.
Сергей Захаров отметил эффективность долгосрочной целевой программы «Основные направления развития минерально-сырьевого и топливно-энергетического комплексов Тюменской области» на 2013–2015 годы. В 2013 году проведена работа по теме «Ревизионная оценка месторождений общераспространенных полезных ископаемых Тюменской области — глина и песок». Основными геологическими задачами данной работы явились: определение возможности использования полезного ископаемого по целевому назначению, установление застроенных участков месторождения, подсчет оставшихся запасов сырья, установление перспектив прироста запасов на месторождениях, потенциально перспективных для освоения.
В результате ревизионной оценки месторождений общераспространенных полезных ископаемых, проведенной в пределах 21 муниципального района и одного городского округа Тюменской области, обследовано более 240 месторождений песка и глины. Как сообщает Сергей Захаров, полученный материал по ревизионной оценке дает в целом достаточно полное представление о минерально-ресурсном потенциале муниципальных образований Тюменской области.
Фото: http://restinworld.ru