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На Туре запестрят паруса яхт и катамаранов

31 июля 2014, 09:20
«Водный» фестиваль пройдет на Туре в районе моста Влюбленных 9 августа, в День физкультурника. Начало в 11:30.
Сюжет
Тюмень

Как и в прошлом году, его участниками станут воспитанники СДЮСШОР № 2 и № 4, тюменского городского детского морского центра «Алый парус», ДЮСШ «Алькор» ДЮЦ «Авангард».

Сразу после торжественного открытия зрители смогут увидеть парад судов. Показательные заплывы начнут каяки, байдарки, катамараны, рафты. Затем по водной глади пронесутся парусные яхты класса «Оптимист» с начинающими яхтсменами, «Кадет» со спортсменами постарше, а также парусные катамараны с самыми, как говорится, продвинутыми пользователями.

На воду спустят и две мореходные парусные 6-весельные шлюпки ЯЛ-6. В программу включены и водно-моторные виды, сообщает «Тюменский городской многопрофильный центр».

Юные спортсмены не только продемонстрируют «фигурное вождение». После показательных выступлений их ждут состязания в двух дисциплинах: параллельном слаломе и эстафете. Специально для этого с помощью буев обозначат водные трассы.

По окончании фестиваля участников наградят дипломами и поощрительными призами от департамента по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени.

#Новости#Парусный спорт#Тюмень#Ирина#Спорт
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