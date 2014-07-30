Сбербанк в Западной Сибири выдал более ста экспресс-гарантий

Субъекты малого бизнеса в рамках экспресс-анализа могут оформить тендерные гарантии и гарантии обеспечения обязательств по государственным и муниципальным контрактам на сумму до 4 млн рублей всего за три дня и без имущественного обеспечения. Таким образом, предприниматели могут участвовать в системе государственных торгов и реагировать на предложения рынка в максимально короткие сроки.