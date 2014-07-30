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Сбербанк в Западной Сибири выдал более ста экспресс-гарантий

30 июля 2014, 09:56
Гарантии в рамках «Экспресс-анализа» набирают популярность среди предпринимателей. За два месяца действия новой процедуры Западно-Сибирский банк Сбербанка России выдал более 110 экспресс-гарантий.
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Тюмень

Субъекты малого бизнеса в рамках экспресс-анализа могут оформить тендерные гарантии и гарантии обеспечения обязательств по государственным и муниципальным контрактам на сумму до 4 млн рублей всего за три дня и без имущественного обеспечения. Таким образом, предприниматели могут участвовать в системе государственных торгов и реагировать на предложения рынка в максимально короткие сроки.

Минимальная сумма гарантийного обязательства составляет 50 тысяч рублей, срок обязательства — до 24 месяцев.

«Благодаря экспресс-технологии у нас появилась возможность выдавать гарантии по упрощенной схеме, и участники рынка по достоинству это оценили. Количество заявок от предпринимателей с каждым днем растет», — отметила директор управления продаж малому бизнесу Западно-Сибирского банка Сбербанка Наталья Жук.

#Новости#Сбербанк#Предприниматель#Тюмень#Таня#Экономика
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