Сбербанк в Западной Сибири выдал более ста экспресс-гарантий

Субъекты малого бизнеса в рамках экспресс-анализа могут оформить тендерные гарантии и гарантии обеспечения обязательств по государственным и муниципальным контрактам на сумму до 4 млн рублей всего за три дня и без имущественного обеспечения. Таким образом, предприниматели могут участвовать в системе государственных торгов и реагировать на предложения рынка в максимально короткие сроки.
Минимальная сумма гарантийного обязательства составляет 50 тысяч рублей, срок обязательства — до 24 месяцев.
«Благодаря экспресс-технологии у нас появилась возможность выдавать гарантии по упрощенной схеме, и участники рынка по достоинству это оценили. Количество заявок от предпринимателей с каждым днем растет», — отметила директор управления продаж малому бизнесу Западно-Сибирского банка Сбербанка Наталья Жук.