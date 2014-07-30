Для десантников на День ВДВ составили культурную программу

Как отмечают организаторы праздника в лице городского Департамента по спорту и молодежной политике, день ВДВ ежегодно собирает тысячи ветеранов этого рода войск с семьями. При этом на празднование в Тюмень прибывают не только жители областной столицы, но и десантники из Тюменского района и других близлежащих городов.