Для десантников на День ВДВ составили культурную программу

Начнется празднование дня ВДВ 2 августа на Исторической площади у вечного огня в 10 часов утра с митинга. В рамках мероприятия воспитанникам кадетских классов школы № 20 и военно — спортивного клуба «Гвардии дети» за выполнение нормативов третьего разряда по парашютному спорту будут вручены десантные тельняшки и значки парашютиста.
В 11.00 состоится возложение цветов к Вечному огню на площади Памяти (ул. Мельникайте, за зданием Тюменского Технопарка) и к мемориалу погибшим воинам — интернационалистам в сквере имени И.М. Губкина (напротив гостиницы «Восток»). В 12.00 в сквере Десантников (ул. Широтная, 171) состоится торжественное построение, а творческий коллектив ДК «Строитель» и группа ветеранов ВДВ «Десантура» выступят перед гостями. В 16.00 в парке «Заречный» (зона отдыха Заречных микрорайонов) воспитанники ДК «Торфяник» также представят концертно-развлекательную программу.
Как отмечают организаторы праздника в лице городского Департамента по спорту и молодежной политике, день ВДВ ежегодно собирает тысячи ветеранов этого рода войск с семьями. При этом на празднование в Тюмень прибывают не только жители областной столицы, но и десантники из Тюменского района и других близлежащих городов.
Организаторами праздника выступают департамент по спорту и молодежной политике Администрации города Тюмени, Комитет по делам национальностей Тюменской области, Тюменская областная общественная «Ассоциация ветеранов — десантников», ДЮЦ «Град».