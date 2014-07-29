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В Тюменской области подорожали яйца

29 июля 2014, 10:01
С 22 июля по 28 июля 2014 года цены на продовольственные товары и ряд хозтоваров в Тюменской области традиционно поднялись. Тюменьстата отмечает заметное увеличение стоимости куриных яиц и снижение цены на свежую капусту.

С 22 июля по 28 июля 2014 года цены на продовольственные товары и ряд хозтоваров в Тюменской области традиционно поднялись. Тюменьстат отмечает заметное увеличение стоимости куриных яиц и снижение цены на свежую капусту.

В Тюменской области без автономных округов время созревания капусты еще не наступило, но цена на нее уже немного снизилась на 3,3%, составив к концу июля 26,62 рублей вместо 30,49 на 22 число. Отмечено повышение цен на яйца куриные (на 1,6%) и морковь (на 1,6%). Добавим, что пару недель назад специалисты Тюменьстата также отмечали изменение стоимости яиц и моркови в сторону увеличения.

Цена на непродовольственные товары также осталась на прежнем уровне.

#Новости#Тюменьстат#Статистика#Продукты питания#Женя#Экономика
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