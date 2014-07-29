В Тюменской области подорожали яйца

В Тюменской области без автономных округов время созревания капусты еще не наступило, но цена на нее уже немного снизилась на 3,3%, составив к концу июля 26,62 рублей вместо 30,49 на 22 число. Отмечено повышение цен на яйца куриные (на 1,6%) и морковь (на 1,6%). Добавим, что пару недель назад специалисты Тюменьстата также отмечали изменение стоимости яиц и моркови в сторону увеличения.