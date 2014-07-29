«Страной-агрессором» назовут государство, вводящее санкции против России

В случае если эта поправка будет одобрена, физические и юридические лица, имеющие регистрацию в «стране-агрессоре», или же российские компании, аффилированные или зависимые от таких иностранных лиц, не смогут заниматься на территории России аудитом, а также предоставлять юридические или консультационные услуги.