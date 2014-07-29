«Страной-агрессором» назовут государство, вводящее санкции против России

Как пишет «Лента. Ру» со ссылкой на газету «Известия», с такой инициативой выступили депутаты от «Единой России» Евгений Федоров и Антон Романов, а также члены парламентского объединения «Депутатский суверенитет», в котором состоят представители всех фракций Госдумы.
Согласно пояснительной записке, под «страной-агрессором» понимается государство, «вводящее санкции в отношении Российской Федерации, граждан России и российских юридических лиц». Авторы поправки отмечают, что перечень «стран-агрессоров» будет составляться российским правительством для «защиты основ конституционного строя, обеспечения обороны страны и безопасности государства, защиты внутреннего рынка Российской Федерации и развития национальной экономики».
В случае если эта поправка будет одобрена, физические и юридические лица, имеющие регистрацию в «стране-агрессоре», или же российские компании, аффилированные или зависимые от таких иностранных лиц, не смогут заниматься на территории России аудитом, а также предоставлять юридические или консультационные услуги.
Федоров уточнил, что за правительством останется право самостоятельно определять, какие компании войдут в санкционный список. Однако, по его мнению, в него точно попадут все крупные американские аудиторские и консалтинговые организации, работающие в России — Deloitte, KPMG, Ernst & Young, PricewaterhouseCoopers, Boston Consulting Group, Mackenzie.
Фото: nsk.dk.ru