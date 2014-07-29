Почти сто больных гепатитом выявила безобидная акция

Напомним, 28 июля проверить свою печень на вирусы гепатита В и С в Консультативно-диагностическом центре мог любой желающий. Всего бесплатное анонимное тестирование прошли 1025 человек. Об этом сообщает Ассоциации гастроэнтерологов Тюменской области.
«Заболеваемость по России вирусными гепатитами В и С составляет 53 случая на 100 тысяч населения. Что касается Тюменской области, заболеваемость составляет 77 случаев на 100 тысяч населения. Хорошая выявляемость влечет своевременное оказание медицинской помощи, своевременно назначенное лечение и, что самое важное, помогает вылечить пациента», — отметила председатель Ассоциации гастроэнтерологов Тюменской области Людмила Шарапова.
В настоящее время в мире от хронических заболеваний печени ежегодно погибает свыше 1 млн человек. И, к сожалению, ведущую роль в общей картине заболеваемости играют гепатотропные вирусы. Сегодня вирусами гепатита В и С страдает от 3 до 6% населения. И это только по официальным данным. Но по мнению эпидемиологов, истинная цифра в 5–8 раз превышает указанные цифры официальной статистики. Заболеть можно при любых инвазивных вмешательствах: татуировках, пирсинге, маникюре и педикюре, использовании грязных шприцов. Также существует небольшой риск заражения при рождении ребенка инфицированной гепатитом матерью, при нарушении целостности кожных покровов (ушибы, порезы, ссадины). Половой путь передачи также остается актуальным. В любой социальной группе может встретиться пациент с таким заболеванием.
«Если человек обеспокоен своим здоровьем, если у него даже нет никаких клинических проявлений заболеваний печени, он может обратиться в наш центр, записаться на консультацию к врачу-инфекционисту, узнать о своем состоянии здоровья и пройти полный курс обследований, — рассказывает заведующий инфекционным отделением Консультативно-диагностического центра Ольга Игошина. — Анализы забираются в нашей лаборатории, мы используем самые современные методы выявления вирусных гепатитов. С помощью ПЦР-диагностики мы можем выяснить какое количество вируса в крови у пациента, определиться с генотипом вируса и подобрать комплексное лечение. Кроме того, у нас существует такая форма диагностики, как непрямая эластометрия печени. Она проводится с помощью аппарата „Фиброскан“, который посредством ультразвуковых волн поможет увидеть в каком состоянии находится печень, насколько повреждены ее клетки и как долго мы будем лечить такого пациента».
Печень уникальный орган, который способен восстанавливаться очень быстро и без всяких последствий, при условии исключения фактора, влияющего на развитие заболевания. Но проблема своевременной выявляемости вирусных гепатитов В и С остается актуальной. «Судя по результатам прошедшей акции, тюменцы внимательно относятся к своему здоровью. Это вселяет уверенность, что большинство заболеваний будут выявлены и вылечены на ранних стадиях. А мы, в свою очередь, подумаем о том, чтобы сделать подобные акции традиционными», — отметил профессор, доктор медицинских наук, главный врач ГАУЗ ТО «Консультативно-диагностического центра» Евгений Чесноков.
Отметим, что в Тюмени продолжает свою работу телефон горячей линии по вопросам профилактики и лечения гепатитов, организованный на базе Консультативно-диагностического центра. До 3 августа по номеру 8(3452) 20-89-08 на звонки жителей области отвечают ведущие специалисты Ассоциации гастроэнтерологов Тюменской области.
Фото: mucan.do.am