Почти сто больных гепатитом выявила безобидная акция

«Если человек обеспокоен своим здоровьем, если у него даже нет никаких клинических проявлений заболеваний печени, он может обратиться в наш центр, записаться на консультацию к врачу-инфекционисту, узнать о своем состоянии здоровья и пройти полный курс обследований, — рассказывает заведующий инфекционным отделением Консультативно-диагностического центра Ольга Игошина. — Анализы забираются в нашей лаборатории, мы используем самые современные методы выявления вирусных гепатитов. С помощью ПЦР-диагностики мы можем выяснить какое количество вируса в крови у пациента, определиться с генотипом вируса и подобрать комплексное лечение. Кроме того, у нас существует такая форма диагностики, как непрямая эластометрия печени. Она проводится с помощью аппарата „Фиброскан“, который посредством ультразвуковых волн поможет увидеть в каком состоянии находится печень, насколько повреждены ее клетки и как долго мы будем лечить такого пациента».