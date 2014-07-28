Россия ограничивает ввоз молока и овощей из Украины

Кроме того, в России введен усиленный контроль над овощной продукцией из Молдавии. Речь идет о томатах, капусте, огурцах и картофеле. В Россельхознадзоре подчеркнули, что если среди указанной продукции будет обнаружена карантинная, последствия будут куда серьезнее, чем в случае с фруктами. «Речь уже пойдет о недоверии молдавской фитосанитарной службе и введении запрета на ввоз всей растениеводческой продукции», — отметили в ведомстве.