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Россия ограничивает ввоз молока и овощей из Украины

28 июля 2014, 08:38
С понедельника, 28 июля, Россия ограничивает ввоз растительной продукции с территории Украины. Ее запрещено перевозить через границу как в ручной клади, так и в багаже.

Об этом пишет РБК. Как заявил ранее журналистам глава Россельхознадзора Сергей Данкверт, ведомство наложит запрет на поставки зелени из Украины, если выяснится, что она производит транзит овощей и фруктов из Молдавии.

В Россельхознадзоре полагают, что украинские предприниматели могут начать перепродавать молдавские продукты в РФ из-за того, что цены на них в республике резко упали, сообщал ИТАР-ТАСС. Кроме того, как подчеркнул Данкверт, к украинской зелени есть и другие претензии, однако они пока не обнародованы.

Кроме того, в России введен усиленный контроль над овощной продукцией из Молдавии. Речь идет о томатах, капусте, огурцах и картофеле. В Россельхознадзоре подчеркнули, что если среди указанной продукции будет обнаружена карантинная, последствия будут куда серьезнее, чем в случае с фруктами. «Речь уже пойдет о недоверии молдавской фитосанитарной службе и введении запрета на ввоз всей растениеводческой продукции», — отметили в ведомстве.

Как сообщалось ранее, Россельхознадзор запретил ввоз в Россию с 21 июля молдавских фруктов. Под запрет попали свежие яблоки, груши, айва, вишня, абрикосы, персики, нектарины, терн и слива. В качестве причины ведомство назвало большое количество нарушений в молдавском импорте и заражение восточной плодожоркой (бабочка-вредитель). С 18 июля запрещен ввоз в Россию молдавских плодоовощных консервов.

Кроме того, с понедельника Россельхознадзор ограничивает поставок молока. В ведомстве пояснили, что уже несколько лет выявляют при лабораторном контроле проб украинской продукции различные нарушения (микробное загрязнение, остатки антибиотиков). Речь, в частности, идет об обнаружении антибиотиков тетрациклиновой группы. Запрет касается всей молочной продукции, включая сыры.

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